💥 ¿Hemos visto los 10 minutos previos al nacimiento de un agujero negro?

Un destello de rayos X que duró casi diez minutos podría ser la firma de un magnetar recién formado tras la colisión de dos estrellas de neutrones, justo antes de un colapso en agujero negro.

Cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, pueden producir un breve estallido de rayos gamma. Estas explosiones se cuentan entre los fenómenos más energéticos observados en el universo. Su emisión gamma principal generalmente dura apenas una fracción de segundo o unos pocos segundos, antes de dar paso a señales más débiles.

El evento estudiado presenta un comportamiento inusual. Tras un breve episodio de rayos gamma, los astrónomos detectaron una emisión de rayos X blandos que persistió durante varios cientos de segundos. Su duración, cercana a diez minutos, supera ampliamente la de la señal inicial de alta energía.

Los investigadores compararon esta emisión con varios escenarios posibles. Uno de ellos implica el nacimiento de un magnetar, una estrella de neutrones dotada de un campo magnético extremadamente intenso. Un objeto así puede contener una gran cantidad de energía vinculada a su rápida rotación y a su campo magnético.

Después de la fusión, el nuevo objeto no colapsaría inmediatamente en un agujero negro. Podría sobrevivir durante varios minutos y alimentar la emisión de rayos X al perder progresivamente su energía, para luego colapsar potencialmente en un agujero negro. La duración observada correspondería entonces a esta breve fase de vida antes de una posible transformación posterior.

Sin embargo, esta interpretación sigue siendo una hipótesis. Los astrónomos no han observado directamente el magnetar. Dedujeron su posible presencia a partir de la duración, la energía y la evolución de la radiación. Otros mecanismos relacionados con los restos de la fusión también pueden contribuir a la señal.

El interés va más allá de este evento concreto. Los estallidos breves de rayos gamma son difíciles de detectar cuando su haz no está dirigido hacia la Tierra. Una emisión de rayos X más prolongada podría ser visible en un mayor número de configuraciones y ofrecer otra forma de identificar ciertas fusiones de objetos compactos.

Estas colisiones también interesan a los observatorios de ondas gravitacionales. Una detección simultánea de ondas gravitacionales y de un largo destello de rayos X permitiría relacionar directamente la señal luminosa con el tipo de objetos implicados. También ayudaría a determinar qué queda justo después de la fusión.

Los futuros telescopios capaces de vigilar rápidamente grandes porciones del cielo en rayos X podrán buscar otros eventos similares. Su número, duración y asociación con estallidos de rayos gamma u ondas gravitacionales permitirán comprobar si estos destellos constituyen realmente una firma frecuente de magnetares recién nacidos.