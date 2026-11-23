En un laboratorio, unos investigadores hicieron girar una diminuta esfera imantada a 138 millones de revoluciones por minuto. Eso equivale a 2,3 millones de revoluciones por segundo.

La esfera mide unos 60 micrómetros de diámetro, menos que el grosor de muchos cabellos humanos. A esa escala, la más mínima fricción puede alterar un experimento.

Imagen ficticia a modo de ilustración

Para evitar este problema, el equipo colocó la esfera sobre un soporte de plomo enfriado a unos −269 °C. A esa temperatura, el plomo se vuelve superconductor: repele ciertos campos magnéticos. Esta propiedad mantiene el pequeño imán suspendido, sin contacto con el soporte. Así, la esfera puede girar sin rozar ninguna pieza mecánica.

Pero ¿cómo poner en movimiento un objeto tan pequeño? Los científicos utilizan bobinas eléctricas para generar un campo magnético que hace girar la esfera. Después, un aparato muy sensible sigue sus movimientos. Al ajustar el campo, pueden acelerar o ralentizar su rotación sin necesidad de un eje ni de un motor convencional.

La esfera reacciona a perturbaciones casi imperceptibles. Incluso en una cámara de la que se ha extraído casi todo el aire, las escasas moléculas de gas que quedan pueden frenar su giro. Cuantas más moléculas hay, mayor es la ralentización. Esta relación permite medir presiones extraordinariamente bajas.

El equipo de investigación ya ha probado este uso como sensor de presión a temperaturas muy bajas. Podría utilizarse en instalaciones científicas donde se intenta mantener un alto vacío. Es el caso, en particular, de algunos experimentos cuánticos, muy sensibles a las colisiones con moléculas de gas.

Los investigadores también contemplan esta experiencia como un detector de materia oscura. Los astrónomos deducen la existencia de esta materia por sus efectos gravitatorios, pero aún no se ha identificado directamente. Algunas hipótesis predicen partículas capaces de producir efectos extremadamente débiles en los electrones. Un imán muy sensible podría ayudar a detectar su rastro.