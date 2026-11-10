💀 Un cráneo gigante descubierto en los hielos de la Antártida

Un cráneo gigante parece haber sido descubierto en medio de los hielos de la Antártida.

Esta forma aparece en imágenes de la isla Vega, tomadas desde el espacio. La NASA las publicó el 30 de octubre de 2026. Vista desde arriba, una parte de la isla parece un rostro de perfil, con su ojo oscuro y su mandíbula.

La isla Vega, en la Antártida, fotografiada por Landsat 9 el 10 de octubre de 2026. El hielo y las rocas dibujan un cráneo de perfil.

Crédito: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, datos Landsat del USGS.

El ojo es una punta de roca que sobresale del hielo. La boca está formada por piedras acumuladas en el borde de un glaciar. Otro glaciar forma la mandíbula. Todos estos elementos son naturales.

Nuestro cerebro está acostumbrado a reconocer rostros, incluso donde no los hay. Por eso a veces distinguimos animales en las nubes. El mismo fenómeno se produce aquí, a una escala mucho mayor.

Pero las imágenes revelan otra particularidad. El satélite Landsat 9 fotografió la isla el 22 de marzo de 2025 y después el 10 de octubre de 2026. En la primera imagen, la nieve cubre gran parte del paisaje. En la segunda, aparecen extensas zonas de hielo gris al descubierto.

Vista satelital de la isla Vega el 22 de marzo de 2025, con sus glaciares y su manto de nieve.

Crédito: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, datos Landsat del USGS.

Sin embargo, la comparación exige prudencia. En esta región, marzo marca el comienzo del otoño y octubre, el de la primavera. Las dos imágenes no se tomaron en la misma estación. Por tanto, es imposible deducir directamente qué cantidad de hielo se habría derretido entre esas fechas.

No obstante, el estado del paisaje coincide con otras observaciones. Según el especialista en glaciares Mauri Pelto, el invierno de 2026 fue más cálido que la media. La nieve cubrió poco algunos glaciares de la isla Vega y de las islas vecinas. El viento desplazó una parte y otra se transformó directamente en vapor de agua.

Esta falta de nieve es importante para lo que viene. Una superficie blanca refleja gran parte de la luz del Sol. En cambio, el suelo oscuro absorbe más calor. Cuando los días se alargan en primavera, esta diferencia puede acelerar el deshielo y modificar poco a poco los contornos del cráneo.

Los investigadores ya siguen la evolución de varios glaciares de la isla. En 1982, un inventario contabilizó 29. El que forma la mandíbula se vigila desde el verano austral de 1998-1999. Las mediciones indican que ha perdido masa, y las imágenes satelitales también permiten seguir el retroceso de otros glaciares.