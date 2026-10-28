🚢 Descubrimiento del naufragio más antiguo conocido: 4.500 años

Frente a las costas de Turquía, unos buceadores han descubierto los restos de un barco que se habría hundido hace unos 4.500 años. Podría tratarse del naufragio más antiguo conocido.

El descubrimiento se encuentra cerca de la isla de Kekova, en la costa mediterránea turca. El arqueólogo Hakan Öniz localizó el sitio en 2024, gracias, entre otras cosas, a las indicaciones de marineros locales. Su equipo encontró allí numerosas vasijas atrapadas entre las rocas, en el lugar donde un barco habría naufragado hace mucho tiempo.

Hakan Öniz

Del barco en sí apenas queda nada. La madera desapareció hace mucho tiempo bajo el agua. Pero su cargamento resistió: grandes jarras de cerámica con dos asas, además de anclas. Los buceadores tuvieron que retirar estos objetos con cuidado, ya que en ocasiones estaban cubiertos de organismos marinos.

Fueron las jarras las que permitieron estimar la antigüedad del naufragio. Su forma es particular: una base plana, dos asas y, en varios ejemplares, un reborde de arcilla alrededor de la parte más ancha. En yacimientos antiguos de Oriente Próximo se han encontrado recipientes similares.

La arqueóloga Karin Sowada, de la Universidad Macquarie, en Australia, comparó estas piezas de cerámica con otros objetos ya datados. Según los primeros análisis, el barco podría haberse hundido entre 2700 y 2400 antes de nuestra era. Esto corresponde a un periodo en el que se estaban construyendo las grandes pirámides de Egipto.

Unos buceadores transportan materiales descubiertos durante las investigaciones.

Hakan Öniz

Si se confirma esta datación, el naufragio sería más antiguo que el de Dokos, en Grecia, considerado generalmente el más antiguo conocido y datado en unos 4.200 años. Por ahora, los investigadores se muestran prudentes: su estimación aún debe precisarse y ser objeto de una publicación científica completa.

¿Qué transportaba este barco? Algunas jarras todavía contienen restos de su contenido. Podría tratarse de aceite, vino o resinas vegetales, pero solo futuros análisis permitirán identificarlos. Algunos recipientes similares podrían proceder del valle del Jordán, aunque su lugar de fabricación aún no se ha determinado con certeza.

Este hallazgo recuerda que los habitantes del Mediterráneo ya intercambiaban mercancías a largas distancias hace más de cuatro milenios. Los navegantes conectaban puertos y transportaban productos de los que algunas regiones carecían. La ruta exacta de este barco sigue siendo desconocida.

Los investigadores continúan ahora estudiando las piezas de cerámica y sus residuos. Esperan determinar el origen del cargamento y precisar la fecha del naufragio. Incluso sin conservarse el casco, estos objetos podrían contar una parte de la historia de los primeros intercambios marítimos en el Mediterráneo.