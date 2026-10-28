🚢 Descoberta do mais antigo naufrágio conhecido: 4.500 anos

Ao largo da Turquia, mergulhadores descobriram os restos de uma embarcação que teria afundado há cerca de 4.500 anos. Pode ser o mais antigo naufrágio conhecido.

A descoberta ocorreu perto da ilha de Kekova, na costa mediterrânea turca. Foi em 2024 que o arqueólogo Hakan Öniz identificou o local, graças, entre outras coisas, às indicações de marinheiros locais. Sua equipe encontrou ali muitas cerâmicas presas entre as rochas, no local onde um barco teria naufragado antigamente.

Hakan Öniz

Da própria embarcação, quase nada restou. A madeira desapareceu há muito tempo sob a água. Mas sua carga resistiu: grandes jarros de cerâmica, equipados com duas alças, além de âncoras. Os mergulhadores tiveram de retirar esses objetos com cuidado, pois alguns estavam cobertos por organismos marinhos.

Foram os jarros que permitiram estimar a idade do naufrágio. Seu formato é peculiar: fundo plano, duas alças e, em vários exemplares, uma saliência de argila ao redor da parte mais larga. Recipientes semelhantes são encontrados em sítios arqueológicos do antigo Oriente Próximo.

A arqueóloga Karin Sowada, da Universidade Macquarie, na Austrália, comparou essas cerâmicas com outros objetos já datados. Segundo as primeiras análises, o barco pode ter afundado entre 2700 e 2400 antes da nossa era. Isso corresponde ao período em que as grandes pirâmides do Egito estavam sendo construídas.

Mergulhadores transportam materiais descobertos durante as pesquisas.

Hakan Öniz

Se essa datação for confirmada, o naufrágio seria mais antigo que o de Dokos, na Grécia, geralmente considerado o mais antigo conhecido e datado de cerca de 4.200 anos. Por enquanto, os pesquisadores permanecem cautelosos: a estimativa ainda precisa ser refinada e ser objeto de uma publicação científica completa.

O que essa embarcação transportava? Alguns jarros ainda contêm vestígios de seu conteúdo. Pode tratar-se de óleo, vinho ou resinas vegetais, mas somente futuras análises permitirão identificá-los. Recipientes semelhantes podem ter vindo do vale do Jordão, embora seu local de fabricação ainda não seja certo.

Essa descoberta lembra que os habitantes do Mediterrâneo já trocavam mercadorias a longas distâncias há mais de quatro milênios. Os navegadores ligavam portos e transportavam produtos que algumas regiões não possuíam. A rota exata desse barco permanece desconhecida.

Os pesquisadores agora prosseguem com o estudo das cerâmicas e de seus resíduos. Eles esperam determinar a origem da carga e precisar a data do naufrágio. Mesmo sem um casco preservado, esses objetos podem contar parte da história das primeiras trocas marítimas no Mediterrâneo.