💍 Un anillo encontrado en el mar representa una de las siete maravillas del mundo

Un pequeño anillo de bronce ha revelado una imagen poco común del faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo.

Unos arqueólogos subacuáticos lo descubrieron en el puerto de Alejandría, en Egipto. La joya se encontraba entre las ruinas de Antirhodos, una antigua isla donde se alzaba un palacio real. Este barrio, antaño en el corazón de la ciudad, yace hoy bajo el agua.

El objeto lleva una representación del famoso faro. Construido durante la Antigüedad para ayudar a los barcos a encontrar la entrada del puerto, este enorme monumento desapareció hace varios siglos. Conocemos sobre todo su aspecto gracias a textos y monedas antiguas.

Según el equipo dirigido por el arqueólogo Franck Goddio, se trata del primer anillo-sello conocido con este diseño. Su representación del faro se parece a la de ciertas monedas que datan del siglo II d. C. Sin embargo, esta semejanza no permite determinar con certeza la edad del anillo.

¿Por qué grabar un monumento así en una joya? En aquella época, un anillo-sello podía servir para estampar una marca en un documento, presionando su diseño sobre un material blando. El motivo permitía identificar a una persona o una función. Pero los investigadores aún no saben a quién pertenecía este objeto.

El descubrimiento también es interesante por su ubicación. Antirhodos formaba parte del barrio de los soberanos de Alejandría. El geógrafo Estrabón describió su palacio durante su viaje a Egipto, a finales del siglo I a. C. Probablemente allí funcionaron edificios oficiales durante varios periodos. Franck Goddio considera que algunas actividades administrativas relacionadas con el faro podrían haberse desarrollado en la isla.

Representación del faro de Alejandría

Imagen Wikimedia

Las excavaciones continúan en una amplia zona del antiguo puerto, actualmente sumergida. Permiten encontrar objetos y estructuras que muestran cómo vivían los habitantes de Alejandría.