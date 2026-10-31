⚛️ Una partícula de antimateria atrapada durante meses

Un solo grano de antimateria, más pequeño que un átomo, se mantuvo en una trampa durante varios meses sin tocar sus paredes.

Se trata de un positrón, una partícula casi idéntica al electrón. La diferencia es su carga eléctrica: es positiva, mientras que la del electrón es negativa. El positrón es una partícula de antimateria, cuya carga es opuesta a la de la materia ordinaria.

¿Qué diferencia hay entre la materia y la antimateria?

El problema es que un positrón no puede conservarse en una caja convencional. Al entrar en contacto con un electrón, ambas partículas desaparecen y liberan energía. Para estudiarlo, hay que impedir que toque la materia que lo rodea.

Unos físicos de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, encontraron la manera de hacerlo. Produjeron positrones a partir de una sustancia radiactiva, luego ralentizaron uno antes de colocarlo en un espacio casi sin aire. Campos eléctricos y magnéticos lo mantienen suspendido, sin contacto con las paredes.

El dispositivo también es extremadamente frío: su temperatura se acerca a −273 °C, el cero absoluto. En esas condiciones, el positrón posee muy poca energía. Puede permanecer en su trampa durante meses, el tiempo suficiente para examinarlo con precisión.

Después, los investigadores lograron controlar su energía. Al enviarle microondas cuidadosamente ajustadas, hicieron que pasara de un estado a otro y detectaron esos cambios. Este comportamiento sigue las reglas de la física cuántica, que describe las partículas más pequeñas.

¿Por qué tantos esfuerzos para una sola partícula? Los físicos quieren comparar el electrón y el positrón con la mayor precisión posible. Según las teorías actuales, algunas de sus propiedades, como la intensidad de su comportamiento magnético, deben coincidir perfectamente... o casi, una vez tenidas en cuenta sus cargas opuestas.

Una comparación así podría ayudar a comprender por qué nuestro Universo contiene sobre todo materia, mientras que los modelos de sus comienzos predicen la creación de materia y antimateria en cantidades comparables. Pero las mediciones decisivas aún no se han realizado: el equipo acaba de demostrar, sobre todo, que ya dispone de las herramientas necesarias.

Por tanto, hasta ahora no se ha descubierto ninguna diferencia inesperada entre el electrón y su antipartícula. El logro consiste en haber mantenido aislado un positrón, muy frío y suficientemente controlado para preparar experimentos que hasta ahora estaban fuera de alcance.