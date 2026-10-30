✈️ Un dron eléctrico habría alcanzado los 777 km/h

Un dron totalmente eléctrico habría alcanzado los 777 km/h durante una prueba en Alemania, una velocidad cercana a la de un avión de línea.

El 19 de octubre de 2026, la empresa alemana Quantum Systems probó un aparato experimental bautizado como Apex Recordhunter. Según su director, Martin Karkour, el dron alcanzó esta velocidad durante un vuelo a gran velocidad. Esto representa más de 200 metros recorridos por segundo.

Quantum Systems hizo alcanzar a su dron interceptor una velocidad de 777 km/h

El rendimiento es impresionante, pero todavía no es un récord mundial oficial. La cifra procede del propio fabricante y aún debe confirmarse en las condiciones necesarias para su homologación. La empresa reconoce esta limitación y prepara nuevas pruebas.

Cuando una aeronave intenta batir un récord de velocidad, el viento puede favorecerla en un sentido y ralentizarla en el otro. Por eso, las reglas de la Federación Aeronáutica Internacional exigen, para este tipo de récord, vuelos en ambas direcciones. El resultado que se toma en cuenta debe considerar estas mediciones, en lugar de un único pico de velocidad.

El Apex Recordhunter no es un dron recreativo corriente. Es un prototipo diseñado específicamente para explorar los límites del vuelo a gran velocidad con motores eléctricos alimentados por una batería. Se presenta como un pequeño aparato de cuatro hélices, sin piloto a bordo.

Alcanzar una velocidad tan elevada con una batería plantea varios problemas. Cuanto más rápido va un aparato, más se opone el aire a su movimiento. Los motores deben proporcionar entonces una gran potencia, lo que somete a los componentes eléctricos a un gran esfuerzo. El calentamiento y la resistencia del aire se convierten en aspectos importantes que hay que vigilar.

El fabricante busca sobre todo extraer enseñanzas de estas pruebas para desarrollar drones más rápidos. Quantum Systems trabaja especialmente en aparatos destinados a interceptar otros drones. Por tanto, el Recordhunter sirve como demostrador tecnológico y no como un modelo destinado a venderse tal cual.

La velocidad anunciada sigue siendo notable para un aparato con batería. Pero, por ahora, la conclusión es sencilla: Quantum Systems afirma haber alcanzado los 777 km/h en un vuelo. Queda por verificar el rendimiento en las condiciones de un récord homologado y comprobar qué aportarán estas experiencias a los futuros drones eléctricos.