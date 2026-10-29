🤖 Sin ninguna regla, 37 pequeños robots terminan moviéndose al unísono

Treinta y siete pequeños robots conectados entre sí terminan moviéndose al mismo ritmo, sin que ningún líder les marque el compás.

Al principio, sus movimientos son desordenados. Algunos vibran en una dirección, otros en otra, y pequeñas ondas recorren el conjunto. Después, las ondas crecen, los movimientos se ralentizan y toda la estructura acaba deformándose según un mismo ritmo regular.

Montaje experimental del metamaterial mecatrónico formado por 37 elementos y evolución de sus vibraciones.

Fuente: Nature (2026), figura 1, DOI 10.1038/s41586-026-11163-6.

Este asombroso experimento fue realizado por un equipo de investigadores de varias universidades europeas, especialmente en Ámsterdam. Los 37 elementos forman una especie de superficie flexible. Cada uno cuenta con sensores y un motor, y está conectado a sus vecinos mediante piezas elásticas. Por tanto, no se trata de 37 robots autónomos que se desplazan por una habitación, sino de pequeños módulos que forman un único material.

Cuando un módulo empuja a su vecino, este último no responde necesariamente con la misma fuerza en la dirección opuesta. Los investigadores crearon deliberadamente este desequilibrio, que permite que pequeñas vibraciones se desarrollen en lugar de desaparecer.

Una vez alimentado el dispositivo, ningún programa central marca el ritmo del conjunto. Cada módulo reacciona sobre todo a lo que ocurre a su alrededor. Con el tiempo, las pequeñas ondas dan paso a movimientos cada vez más amplios, hasta que toda la superficie participa en una misma oscilación.

En física, esto se denomina «cristal temporal». En un cristal ordinario, como la sal, los átomos forman un patrón que se repite en el espacio. Aquí, es el movimiento el que se repite regularmente en el tiempo. Esta repetición se mantiene estable incluso cuando el sistema sufre una ligera perturbación.

Los investigadores también observaron este fenómeno en otra estructura, formada esta vez por una cadena cerrada sobre sí misma.

¿Por qué intentar obtener este comportamiento? Hoy en día, muchos robots necesitan un sistema que controle cada uno de sus movimientos. Un conjunto cuyos elementos se organicen entre sí podría simplificar algunas máquinas flexibles, capaces de cambiar de forma o desplazarse.

Por el momento, se trata de una demostración en laboratorio. Los investigadores quieren comprender cómo obtener varios movimientos estables y pasar a estructuras tridimensionales. Sería un paso hacia robots cuyo propio cuerpo participe en la organización de los movimientos.