🤖 Sem regra alguma, 37 pequenos robôs acabam se movendo em uníssono

Trinta e sete pequenos robôs ligados uns aos outros acabam se movendo no mesmo ritmo, sem que nenhum líder lhes dite o compasso.

No início, seus movimentos são desordenados. Alguns vibram em uma direção, outros em outra, e pequenas ondas percorrem o conjunto. Depois, as ondas crescem, os movimentos desaceleram e toda a estrutura acaba se deformando segundo um mesmo ritmo regular.

Montagem experimental do metamaterial mecatrônico formado por 37 elementos e evolução de suas vibrações.

Fonte: Nature (2026), figura 1, DOI 10.1038/s41586-026-11163-6.

Essa experiência surpreendente foi realizada por uma equipe de pesquisadores de várias universidades europeias, especialmente em Amsterdã. Os 37 elementos formam algo parecido com uma superfície flexível. Cada um possui sensores e um motor, e está ligado aos vizinhos por peças elásticas. Portanto, não se trata de 37 robôs autônomos que se deslocam por uma sala, mas de pequenos módulos que formam um único material.

Quando um módulo empurra seu vizinho, este último não responde necessariamente com a mesma força na direção oposta. Os pesquisadores criaram deliberadamente esse desequilíbrio, que permite que pequenas vibrações se desenvolvam em vez de desaparecerem.

Uma vez que o dispositivo é alimentado, nenhum programa central dita o ritmo do conjunto. Cada módulo reage principalmente ao que acontece ao seu redor. Com o passar do tempo, as pequenas ondas dão lugar a movimentos cada vez mais amplos, até que toda a superfície participe da mesma oscilação.

Na física, isso é chamado de «cristal temporal». Em um cristal comum, como o sal, os átomos formam um padrão que se repete no espaço. Aqui, é o movimento que se repete regularmente no tempo. Essa repetição permanece estável mesmo quando o sistema sofre uma pequena perturbação.

Os pesquisadores também observaram esse fenômeno em outra estrutura, formada desta vez por uma cadeia fechada sobre si mesma.

Por que buscar esse comportamento? Hoje, muitos robôs precisam de um sistema que controle cada um de seus movimentos. Um conjunto cujos elementos se organizem entre si poderia simplificar certas máquinas flexíveis, capazes de mudar de forma ou se deslocar.

Por enquanto, trata-se de uma demonstração em laboratório. Os pesquisadores querem entender como obter vários movimentos estáveis e passar a estruturas tridimensionais. Isso seria uma etapa rumo a robôs cujo próprio corpo participe da organização dos gestos.