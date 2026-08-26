🛡️ Una diminuta vulnerabilidad permite eludir las protecciones recientes de los procesadores

Las protecciones integradas en los ordenadores modernos pueden dejar pasar un ataque durante un intervalo extremadamente breve.

Unos investigadores del MIT han demostrado que un programa malicioso puede aprovechar ese instante para eludir las defensas contra Spectre, una familia de vulnerabilidades que afecta al funcionamiento interno de los procesadores. El problema afecta a chips de Intel y AMD probados por el equipo.

Para entenderlo, un procesador intenta regularmente adivinar las próximas instrucciones que tendrá que ejecutar. Esta anticipación acelera los cálculos. Si la predicción es errónea, el resultado normalmente se descarta. Sin embargo, ataques como Spectre aprovechan las huellas dejadas por esas operaciones provisionales para recuperar indirectamente información que debería haber permanecido inaccesible.

Por ello, los fabricantes han añadido varias protecciones. Algunas limpian o aíslan los mecanismos utilizados para estas predicciones. El exploit afecta precisamente al brevísimo intervalo que separa esta limpieza del momento en que el procesador utiliza efectivamente el mecanismo protegido. Unas pocas instrucciones pueden bastar.

Daniël Trujillo y Mengjia Yan, del laboratorio CSAIL del MIT, han bautizado esta familia de ataques como TONTOU. El atacante intenta actuar durante una breve ventana para devolver el procesador a un estado favorable a la filtración de información.

Los experimentos abarcaron varias generaciones de procesadores Intel y AMD.

Las protecciones contra Spectre se han acumulado desde que esta familia de vulnerabilidades salió a la luz en 2018. Dependen a la vez del sistema operativo, los programas y el propio procesador. TONTOU demuestra que también hay que examinar lo que ocurre entre dos etapas de protección, incluso cuando cada una funciona según lo previsto por separado.

Los investigadores comunicaron sus resultados a los fabricantes afectados antes de su presentación pública. AMD, en particular, puso a disposición una medida correctiva para los sistemas afectados.