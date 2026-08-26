🛡️ Une faille minuscule permet de contourner des protections récentes des processeurs

Des protections intégrées aux ordinateurs modernes peuvent laisser passer une attaque pendant un intervalle extrêmement bref.

Des chercheurs du MIT ont montré qu'un programme malveillant peut profiter de cet instant pour contourner des défenses contre Spectre, une famille de failles touchant le fonctionnement interne des processeurs. Le problème concerne des puces Intel et AMD testées par l'équipe.

Pour comprendre, un processeur essaie régulièrement de deviner les prochaines instructions qu'il devra exécuter. Cette anticipation accélère les calculs. Si la prédiction est fausse, le résultat est normalement abandonné. Pourtant, des attaques comme Spectre exploitent les traces laissées par ces opérations provisoires pour récupérer indirectement des informations qui auraient dû rester inaccessibles.

Les fabricants ont donc ajouté plusieurs protections. Certaines nettoient ou isolent les mécanismes utilisés pour ces prédictions. L'exploit porte précisément sur le très court délai séparant ce nettoyage du moment où le processeur utilise effectivement le mécanisme protégé. Quelques instructions peuvent suffire.

Daniël Trujillo et Mengjia Yan, du laboratoire CSAIL du MIT, ont baptisé cette famille d'attaques TONTOU. L'attaquant cherche à agir dans une courte fenêtre pour remettre le processeur dans un état favorable à une fuite d'informations.

Les expériences ont porté sur plusieurs générations de processeurs Intel et AMD.

Les protections contre Spectre se sont accumulées depuis la révélation de cette famille de failles en 2018. Elles reposent à la fois sur le système d'exploitation, les logiciels et le processeur lui-même. TONTOU montre qu'il faut aussi examiner ce qui se produit entre deux étapes de protection, même lorsque chacune fonctionne comme prévu séparément.

Les chercheurs ont communiqué leurs résultats aux fabricants concernés avant leur présentation publique. AMD a notamment mis à disposition une mesure corrective pour les systèmes impactés.