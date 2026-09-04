🛰️ BepiColombo abandona seu propulsor interplanetário após oito anos de viagem

Após quase oito anos de viagem, a BepiColombo acaba de abandonar a parte da espaçonave que a transportou até as portas de Mercúrio.

Em 3 de setembro, o módulo de transferência da missão se separou com sucesso, a mais de 200 milhões de quilômetros da Terra. Até então, ele fornecia a energia e a propulsão necessárias para a viagem. As duas sondas científicas, que constituem sua carga útil, seguem agora juntas em direção a Mercúrio.

Separação do módulo de transferência da BepiColombo

Crédito: ESA/ATG medialab; Mercúrio: NASA/JPL.

A confirmação não foi imediata. A essa distância, as equipes em terra não podem observar diretamente a manobra nem intervir em tempo real. Uma primeira alteração no sinal de rádio indicou que a separação provavelmente havia ocorrido. Mais tarde, duas antenas localizadas na Espanha e na Argentina receberam os sinais que confirmaram o sucesso da operação.

A BepiColombo é, na realidade, uma missão composta por vários elementos. A sonda europeia MPO estudará principalmente o próprio Mercúrio, especialmente sua superfície e seu interior. A sonda japonesa Mio observará sobretudo o ambiente espacial do planeta. Até agora, as duas viajavam empilhadas no módulo de transferência europeu.

Vista explodida dos quatro elementos da BepiColombo: Mio, seu escudo, MPO e o módulo de transferência MTM.

Crédito: ESA / ATG medialab.

Este último tinha uma função muito específica: garantir a longa viagem interplanetária. Lançada em outubro de 2018, a missão não chegou diretamente a Mercúrio. Ela realizou nove sobrevoos de planetas para modificar gradualmente sua trajetória e sua velocidade.

A MPO agora fornece a energia elétrica e assume o controle das manobras com seus próprios propulsores. As duas sondas científicas continuam ligadas uma à outra para a próxima grande etapa.

Essa etapa está prevista para 21 de novembro de 2026. A BepiColombo deverá então entrar em órbita ao redor de Mercúrio. Dirigir-se a um planeta tão próximo do Sol não é simples. A forte atração do Sol, ao contrário, torna difícil a desaceleração necessária para permanecer em órbita ao redor de Mercúrio em vez de ultrapassá-lo.

Trajeto interplanetário da BepiColombo até Mercúrio, com os sobrevoos gravitacionais utilizados durante a missão.

Crédito: ESA / ATG Europe — CC BY-SA 3.0 IGO.

A MPO e a Mio se separarão em seguida, nos dias 9 e 10 de dezembro. Elas alcançarão gradualmente suas respectivas órbitas de trabalho ao redor do planeta. A BepiColombo se tornará então a primeira missão a estudar Mercúrio simultaneamente com duas sondas colocadas em órbita.

As observações científicas regulares não começarão imediatamente. As equipes precisarão primeiro verificar as sondas e seus instrumentos e, depois, concluir seu posicionamento ao redor de Mercúrio. A fase científica deve começar em abril de 2027, com medições complementares do planeta, de seu campo magnético e de seu ambiente.