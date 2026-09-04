⚫ Os buracos negros possuem realmente um horizonte?

Um buraco negro é geralmente descrito como um objeto cercado por uma fronteira chamada horizonte. Depois que esse limite é ultrapassado, nem matéria nem luz podem retornar para o exterior. Algumas teorias, no entanto, propõem objetos extremamente compactos que se pareceriam com buracos negros, mas sem um horizonte verdadeiro.

A diferença pode deixar um traço observável. Matéria cai continuamente em direção aos objetos massivos situados no centro de muitas galáxias ativas. Se o objeto central possuir uma superfície, essa matéria acabará por colidir com ela. A energia do choque aqueceria intensamente essa superfície e produziria uma radiação térmica reconhecível.

O que seria visto ao atravessar o horizonte de um buraco negro.

Ilustração da NASA

Com um horizonte, o cenário muda. A matéria que o atravessa desaparece de nossa visão sem atingir uma superfície sólida. Os pesquisadores procuraram, portanto, precisamente a assinatura luminosa que uma superfície aquecida pelo impacto de matéria produziria.

A equipe baseou-se no BASS DR2, um levantamento de núcleos ativos de galáxias próximas observados principalmente em raios X. Esse conjunto fornece medições espectrais detalhadas. Os autores selecionaram os objetos que permitiam comparar suas emissões observadas com aquelas esperadas na presença de uma superfície.

Resultado: nenhum objeto estudado apresenta a assinatura térmica procurada. Para uma parcela importante da amostra, as observações já permitem descartar uma superfície radiante como a prevista por muitos modelos sem horizonte. Para os demais, os dados atuais simplesmente ainda não são precisos o suficiente.

Esse teste tem um interesse particular porque depende relativamente pouco da natureza exata do objeto alternativo. Assim que uma superfície recebe matéria de forma contínua, ela deveria aquecer e emitir radiação. A ausência dessa luz, portanto, reduz o espaço disponível para várias famílias de modelos propostos como alternativa aos buracos negros clássicos.