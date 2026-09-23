Um e-mail pode exibir palavras perfeitamente comuns na tela, mas conter caracteres invisíveis capazes de interferir em alguns filtros antiphishing.

A Microsoft identificou esse método durante pesquisas para proteger seu serviço de e-mail contra ataques direcionados a inteligências artificiais. A partir de 9 de fevereiro de 2026, suas ferramentas detectaram repentinamente mais de 1,3 milhão de mensagens afetadas em um único dia. O volume depois ultrapassou 2,3 milhões em alguns dias, antes de cair acentuadamente em meados de maio.

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Para entender o truque, é preciso distinguir o que o destinatário vê do que o computador lê. Um texto digital não contém apenas letras visíveis. O padrão Unicode também prevê muitos caracteres especiais. Alguns praticamente não produzem nada na tela, mas continuam presentes nos dados da mensagem.

Os autores da campanha inseriam esses caracteres no meio de palavras relacionadas a ofertas financeiras. Assim, o destinatário podia ler normalmente uma palavra como « funding ». Para um software, porém, a mesma palavra podia ser dividida em várias partes separadas por um caractere invisível.

Essa diferença pode atrapalhar as proteções mais simples. Um filtro que procure exatamente uma palavra suspeita pode deixar de encontrar a mesma sequência de caracteres. Sistemas que utilizam aprendizado de máquina também podem ser afetados, pois geralmente começam dividindo o texto em pequenos elementos antes de analisá-lo.

O método é chamado de « ASCII smuggling ». Neste caso, ele utiliza uma área específica do Unicode que contém versões invisíveis de caracteres comuns. A técnica havia chamado principalmente a atenção em pesquisas sobre ataques contra assistentes que utilizam inteligência artificial. Instruções podiam ser ocultadas dos olhos humanos e, ao mesmo tempo, permanecer legíveis para um software.

O princípio de quebrar palavras discretamente, contudo, não é novo nos spams. Outros caracteres invisíveis ou espaços especiais são usados há muito tempo. A campanha observada pela Microsoft se diferencia pela escolha dessa família de caracteres.

A Microsoft informa que mais de 99% das mensagens observadas foram detectadas por outros mecanismos do Defender. Os filtros modernos combinam vários indícios, como remetente, links, conteúdo e comportamento de envio, em vez de depender de uma única palavra.

Para reduzir esse tipo de evasão, a Microsoft recomenda, entre outras medidas, limpar o texto antes de analisá-lo. Caracteres invisíveis suspeitos podem ser removidos ou normalizados, a fim de reconstituir as palavras realmente exibidas ao leitor.