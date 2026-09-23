Un correo electrónico puede mostrar palabras perfectamente normales en pantalla, aunque contenga caracteres invisibles capaces de alterar algunos filtros antiphishing.

Microsoft detectó este método durante unas investigaciones para proteger su servicio de correo frente a ataques dirigidos contra las inteligencias artificiales. A partir del 9 de febrero de 2026, sus herramientas detectaron de repente más de 1,3 millones de mensajes afectados en un solo día. El volumen superó después los 2,3 millones algunos días, antes de caer con fuerza a mediados de mayo.

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Para entender el truco, hay que distinguir entre lo que ve el destinatario y lo que lee el ordenador. Un texto digital no contiene solo letras visibles. El estándar Unicode también contempla numerosos caracteres especiales. Algunos apenas producen nada en pantalla, pero siguen presentes en los datos del mensaje.

Los autores de la campaña insertaban estos caracteres en mitad de palabras relacionadas con ofertas financieras. Así, el destinatario podía leer con normalidad una palabra como «funding». Para un programa, en cambio, la misma palabra podía quedar dividida en varios fragmentos separados por un carácter invisible.

Esta diferencia puede dificultar las protecciones más sencillas. Un filtro que busque exactamente una palabra sospechosa podría dejar de encontrar la misma secuencia de caracteres. Los sistemas que utilizan aprendizaje automático también pueden verse perturbados, porque a menudo empiezan por dividir el texto en pequeños elementos antes de analizarlo.

El método recibe el nombre de «ASCII smuggling». Aquí se basa en una zona concreta de Unicode que contiene versiones invisibles de caracteres habituales. Había atraído sobre todo la atención en las investigaciones sobre ataques contra asistentes que utilizan inteligencia artificial. En ese caso, las instrucciones podían ocultarse a los ojos de una persona y, al mismo tiempo, seguir siendo legibles para un programa.

Sin embargo, el principio de romper palabras discretamente no es nuevo en el spam. Desde hace tiempo se utilizan otros caracteres invisibles o espacios especiales. La campaña observada por Microsoft se distingue por la elección de esta familia de caracteres.

Microsoft indica que más del 99 % de los mensajes observados fueron detectados por otros mecanismos de Defender. Los filtros modernos combinan varios indicios, como el remitente, los enlaces, el contenido y el comportamiento del envío, en lugar de depender de una sola palabra.

Para reducir este tipo de elusión, Microsoft recomienda, entre otras cosas, limpiar el texto antes de analizarlo. Los caracteres invisibles sospechosos pueden eliminarse o normalizarse para reconstruir las palabras que realmente se muestran al lector.