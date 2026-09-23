Un courriel peut afficher des mots parfaitement ordinaires à l’écran, tout en contenant des caractères invisibles capables de perturber certains filtres anti-phishing.

Microsoft a repéré cette méthode lors de recherches pour la protection de sa messagerie contre les attaques visant les intelligences artificielles. À partir du 9 février 2026, ses outils ont soudain détecté plus de 1,3 million de messages concernés en une journée. Le volume a ensuite dépassé 2,3 millions certains jours, avant de retomber fortement à la mi-mai.

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Pour comprendre l’astuce, il faut distinguer ce que voit le destinataire de ce que lit l’ordinateur. Un texte numérique ne contient pas seulement des lettres visibles. Le standard Unicode prévoit aussi de nombreux caractères particuliers. Certains ne produisent pratiquement rien à l’écran, mais restent présents dans les données du message.

Les auteurs de la campagne inséraient ces caractères au milieu de mots liés à des offres financières. Le destinataire pouvait ainsi lire normalement un mot comme « funding ». Pour un logiciel, en revanche, le même mot pouvait être découpé en plusieurs morceaux séparés par un caractère invisible.

Cette différence peut gêner les protections les plus simples. Un filtre recherchant exactement un mot suspect risque de ne plus retrouver la même suite de caractères. Les systèmes utilisant l’apprentissage automatique peuvent également être perturbés, car ils commencent souvent par découper le texte en petits éléments avant de l’analyser.

La méthode porte le nom d’« ASCII smuggling ». Elle s’appuie ici sur une zone particulière d’Unicode contenant des versions invisibles de caractères courants. Elle avait surtout attiré l’attention dans les recherches sur les attaques contre les assistants utilisant l’intelligence artificielle. Des instructions pouvaient alors être cachées aux yeux d’un humain tout en restant lisibles par un logiciel.

Le principe consistant à casser discrètement des mots n’est toutefois pas nouveau dans les spams. D’autres caractères invisibles ou espaces spéciaux sont utilisés depuis longtemps. La campagne observée par Microsoft se distingue par le choix de cette famille de caractères.

Microsoft indique que plus de 99 % des messages observés ont été détectés par d’autres mécanismes de Defender. Les filtres modernes combinent plusieurs indices, comme l’expéditeur, les liens, le contenu et le comportement d’envoi, plutôt que de dépendre d’un seul mot.

Pour réduire ce type de contournement, Microsoft recommande notamment de nettoyer le texte avant son analyse. Les caractères invisibles suspects peuvent être supprimés ou normalisés, afin de reconstituer les mots réellement affichés au lecteur.