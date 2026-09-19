☕ Copos de papel liberam... plástico

Um copo de papel/papelão pode liberar em uma bebida quente partículas provenientes de... sua fina camada de plástico.

Essa camada interna impede que o líquido atravesse o papel e ajuda o copo a manter sua forma. Pesquisadores compararam dois revestimentos comuns: o polietileno, derivado de recursos fósseis, e o ácido polilático, ou PLA, um plástico frequentemente apresentado como biodegradável.

Os copos foram expostos a água quente, e então as partículas liberadas foram analisadas com vários métodos. A equipe procurou medir sua quantidade, tamanho e natureza química. Ela se interessou pelos microplásticos, mas também pelas partículas muito menores chamadas nanoplásticos.

O resultado mais claro diz respeito à massa total de plástico encontrada na água. Os copos revestidos com PLA liberaram cerca de 11,6 microgramas por litro, contra 0,9 micrograma por litro para os recobertos com polietileno. Isso representa uma massa cerca de 12 vezes maior com o PLA nesses testes.

A contagem das partículas muito pequenas também apresenta valores elevados. Os pesquisadores mediram cerca de 4,3 milhões de nanopartículas por mililitro com os copos de PLA, contra 2,7 milhões com os de polietileno. Essa contagem detecta partículas, mas, por si só, não permite afirmar que todas são constituídas pelo plástico do revestimento.

A análise química traz justamente essa precisão. Nanoplásticos provenientes do PLA foram confirmados em duas faixas de tamanho, em torno de 60 a 130 nanômetros e de 200 a 300 nanômetros. Para o polietileno, os pesquisadores não detectaram nanoplásticos com esse método químico nas frações estudadas.

Por que essa diferença? Após o contato com água quente, a superfície do revestimento de PLA apresentava deformações físicas. As análises, no entanto, não evidenciaram degradação química do material. Portanto, as partículas podem ter se desprendido mecanicamente da superfície sem que o plástico tenha sido quimicamente decomposto.

As consequências para a saúde da ingestão de microplásticos e nanoplásticos ainda são pouco conhecidas.