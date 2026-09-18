✈️ Este barco elétrico deixa a água e voa a 10 metros de altura

Um veículo elétrico estranho acaba de passar da navegação ao voo com duas pessoas a bordo.

Em 2 de setembro, o protótipo Viceroy da REGENT decolou sobre a baía de Narragansett, no estado americano de Rhode Island. Duas pessoas estavam a bordo. A aeronave percorreu 596 m em voo durante 30 segundos, a cerca de 10 m acima da água. Foi seu primeiro voo tripulado.

O Viceroy, no entanto, não é exatamente um avião nem simplesmente um barco. Em baixa velocidade, seu casco flutua normalmente. Ao acelerar, ele se eleva graças a asas submersas, chamadas hidrofoils. Elas reduzem o contato com a água e permitem alcançar velocidades maiores.

Quando atinge velocidade suficiente, o veículo deixa completamente a água. Suas grandes asas o mantêm em voo muito próximo da superfície. Nessa altura, o ar comprimido entre as asas e a água aumenta a sustentação. Esse fenômeno, chamado efeito de solo, permite voar com menos energia do que em uma altitude mais elevada.

O trajeto ocorre, portanto, em três etapas: flutuar, deslizar sobre os hidrofoils e depois voar. O veículo permanece exclusivamente sobre a água. Um sistema informatizado controla automaticamente sua estabilidade. Segundo a REGENT, o capitão mantém assim comandos semelhantes aos de um barco: virar, acelerar ou desacelerar.

Esse primeiro voo foi deliberadamente muito curto. O objetivo principal era verificar se um protótipo em tamanho real poderia realizar essa última etapa com pessoas a bordo. A REGENT já havia testado o Viceroy na água. A empresa também havia feito o Squire, um modelo menor e não tripulado, voar.

Teste de voo do Viceroy

A versão prevista para o transporte deverá acomodar 12 passageiros e dois tripulantes. A REGENT anuncia uma velocidade máxima de aproximadamente 290 km/h e uma autonomia de até 290 km. Esses valores, contudo, correspondem às características previstas para o veículo comercial, e não ao desempenho alcançado durante esse primeiro voo de 596 m.

A escolha de voar perto da água também exige uma utilização muito diferente daquela de um avião convencional. Nos Estados Unidos, a REGENT apresenta o Seaglider como uma embarcação pilotada por marinheiros e submetida à autoridade da Guarda Costeira dos EUA. O objetivo é, em particular, conectar rapidamente cidades costeiras usando as infraestruturas portuárias existentes.

O programa entra agora em uma nova fase de testes no mar e em voo. O protótipo terá de acumular testes muito mais longos do que esses primeiros 30 segundos. A REGENT prevê então uma produção em maior escala para usos civis e militares.