💥 Uma estrela massiva foi surpreendida no início de sua explosão

Uma estrela massiva foi detectada no momento em que a onda de sua explosão atingia suas camadas externas. O sinal durou apenas um breve instante e emitiu principalmente raios X. Alguns dias depois, os astrônomos confirmaram que estavam testemunhando o nascimento da supernova SN 2026gzf.

O evento começou em 21 de março de 2026 com a detecção de uma fonte chamada EP260321a pelo satélite Einstein Probe. Ela está localizada em uma galáxia cuja luz leva cerca de 500 milhões de anos para chegar até nós. Seu sinal apresentava as características esperadas quando a onda de choque de uma explosão estelar se torna repentinamente visível.

Ilustração de uma supernova

Esse momento é chamado de "quebra de choque". Após o colapso do centro de uma estrela massiva, uma onda atravessa suas camadas em direção ao exterior. Quando atinge a superfície ou o gás muito próximo da estrela, uma explosão de radiação ultravioleta e raios X pode escapar antes que a supernova se torne brilhante em luz visível.

Esses sinais são difíceis de observar porque duram pouco. Neste caso, o Einstein Probe permitiu que os astrônomos soubessem quase imediatamente do início da explosão. Telescópios terrestres e espaciais acompanharam então o objeto em diferentes comprimentos de onda.

A supernova pertence ao tipo Ic de linhas largas. Por trás dessa denominação está uma estrela massiva que havia perdido suas camadas externas ricas em hidrogênio e hélio antes de explodir. As altas velocidades da matéria ejetada ampliam fortemente as características visíveis em seu espectro luminoso.

Esse tipo de supernova às vezes é acompanhado por uma explosão de raios gama, uma emissão extremamente energética ligada a um jato de matéria lançado a uma velocidade próxima à da luz. A SN 2026gzf se assemelha em vários aspectos às explosões associadas a essas emissões. No entanto, neste caso, não foi detectada nenhuma explosão de raios gama nem um brilho residual em raios X correspondente a um jato poderoso.

O primeiro clarão era, por si só, excepcionalmente fraco para essa categoria. Os autores o identificam como a quebra de choque menos luminosa já associada a uma supernova Ic de linhas largas.

Uma explicação considerada é que um jato tenha começado a se formar, mas não conseguido atravessar a estrela. A energia teria então alimentado um fluxo menos rápido e menos potente.

Novas detecções desde os primeiros minutos permitirão verificar se esse tipo de explosão sem jato visível é frequente e determinar melhor o que acontece em uma estrela pouco antes de seu colapso.