🏺 Um método tão simples quanto eficaz para detectar antiguidades falsas

Uma antiguidade de argila apresentada como milenar poderia revelar-se uma falsificação simplesmente estudando o magnetismo acumulado em seu material.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego testaram um novo método em objetos antigos, lembranças modernas e falsificações conhecidas. O princípio baseia-se em uma propriedade discreta da argila cozida: seus minúsculos grãos magnéticos registram diferentes sinais ao longo do tempo.

Uma coleção de ânforas antigas de argila

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Durante a queima inicial, o calor intenso apaga os sinais magnéticos anteriores. Ao esfriar, alguns grãos se orientam de acordo com o campo magnético terrestre e mantêm essa direção por muito tempo. Mas outros grãos, menores, continuam depois a adquirir lentamente uma nova magnetização ao longo dos anos.

É esse segundo registro que interessa aos pesquisadores. Quanto mais tempo o objeto permanece exposto ao campo magnético terrestre, mais tempo essa magnetização lenta tem para se formar. Seu comportamento quando uma pequena amostra é aquecida gradualmente fornece, portanto, uma indicação do tempo decorrido desde a queima da cerâmica.

Concretamente, a equipe aqueceu amostras a partir de 50 °C e depois aumentou a temperatura em etapas de 10 °C. Nos objetos modernos estudados, o sinal magnético adquirido ao longo do tempo desaparecia a uma temperatura relativamente baixa. Nas amostras com mais de 1.000 anos, ele resistia acima de 112 °C.

O método permite distinguir, nos testes publicados, artefatos antigos de objetos modernos. Ele se baseia apenas em medições magnéticas em laboratório e na análise do sinal durante o aquecimento, não na aparência do objeto depois de passar pelo forno.

Para estabelecer esse limiar, os experimentos foram complementados por modelos computacionais que reproduziam o comportamento de grãos magnéticos muito pequenos durante longos períodos. As propriedades físicas utilizadas eram conhecidas há várias décadas, mas os pesquisadores afirmam que os cálculos necessários para simular detalhadamente sua evolução eram, até então, inacessíveis.

Essa abordagem poderia interessar a museus e arqueólogos quando uma peça de cerâmica possui uma procedência incerta. Ela também poderia fornecer uma evidência material em investigações sobre antiguidades suspeitas de serem falsas. Os autores mencionam, em particular, as dificuldades encontradas quando a autenticidade de um objeto não pode ser estabelecida pelos métodos habituais.

A equipe agora planeja aplicar essa medição a objetos conservados em museus cuja autenticidade é controversa. E, infelizmente, teme-se que escândalos possam eclodir...