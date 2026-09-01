👽 129 galáxias examinadas em busca de uma civilização extraterrestre

Uma equipe procurou, em 129 galáxias, o calor que poderia ser produzido por uma civilização que utilizasse grande parte da energia de suas estrelas.

A ideia se baseia em uma consequência física simples. Uma tecnologia que capta uma quantidade enorme de energia precisa, por fim, rejeitar parte dela na forma de calor. Esse calor poderia aparecer intensamente no infravermelho, uma luz invisível aos nossos olhos. Os pesquisadores, portanto, procuraram uma assinatura térmica anômala na escala de galáxias inteiras.

Exemplo de uma estrutura de Dyson ao redor de uma estrela.

Imagem Wikimedia

Para entender o que estão procurando, podemos supor que civilizações avançadas poderiam construir instalações ao redor de sua estrela para recuperar sua radiação. Estamos falando de enxames de Dyson. Não se trata necessariamente de esferas sólidas. Bilhões de coletores poderiam, em teoria, interceptar uma parte da luz estelar e reemitir parte da energia absorvida na forma de calor.

O problema vem das próprias galáxias. Estrelas jovens, nuvens de poeira aquecida ou um buraco negro ativo também podem produzir muito infravermelho. Uma simples detecção, portanto, não é suficiente. A equipe modelou simultaneamente a luz das estrelas, do gás e da poeira, e depois acrescentou a assinatura esperada de enxames de Dyson.

Esse método foi aplicado a 129 galáxias próximas, com perfis muito variados. Os pesquisadores também realizaram 1.419 testes, acrescentando artificialmente um sinal tecnológico aos dados. Em seguida, verificaram se o método conseguia encontrá-lo. Nas galáxias calmas, ele detectava instalações que interceptavam cerca de 4% a 5% da luz de sua estrela.

As medições se tornam particularmente fortes para as galáxias calmas, sem um núcleo ativo dominante. Para elas, o limite mediano corresponde a menos de 0,3% da luz estelar reemitida por enxames quentes.

Os autores identificam, em particular, as regiões externas das galáxias calmas como alvos interessantes. Essas áreas contêm menos poeira quente e são menos perturbadas pela atividade de um buraco negro central.

Futuros observatórios infravermelhos poderiam reduzir ainda mais as ambiguidades. O estudo menciona, em particular, observações capazes de separar melhor a poeira natural de um eventual calor artificial. Imagens direcionadas com o telescópio espacial James Webb poderiam então examinar os candidatos mais incomuns.