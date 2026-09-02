🧮 Esta IA vasculha milhares de artigos para encontrar e resolver problemas matemáticos

Uma inteligência artificial percorreu milhares de artigos de matemática e depois selecionou 77 resultados promissores o suficiente para serem examinados por pesquisadores.

O sistema, chamado FAR, não recebe necessariamente um problema específico para resolver. Em vez disso, os pesquisadores indicam uma área de pesquisa. Então, ele busca na literatura científica questões que continuam em aberto. Uma conjectura é justamente uma afirmação matemática que se considera verdadeira, mas para a qual ainda não se dispõe de uma demonstração reconhecida.

Para entender o interesse dessa abordagem, é preciso observar o trabalho habitual de um matemático. Encontrar um problema interessante já exige muito tempo. Verificar em seguida uma demonstração proposta pode exigir ainda mais. FAR tenta automatizar parte dessas duas etapas, sem retirar dos especialistas humanos a validação final.

Durante um teste em combinatória, um ramo da matemática que estuda, entre outras coisas, os arranjos e as estruturas discretas, o sistema partiu de 51.110 artigos. Ele identificou 5.245 relacionados à área estudada. O FAR extraiu deles 6.453 conjecturas ou problemas potencialmente em aberto e, depois, manteve 4.717 após verificar sua situação.

Cada problema selecionado recebeu uma tentativa de resolução. O sistema produziu 1.050 respostas apresentadas como novas. Outros agentes de IA verificaram essas propostas e aceitaram 598 delas. Uma última etapa reduziu esse conjunto a 77 resultados considerados interessantes o bastante para merecer a atenção de matemáticos.

Essa seleção continua sendo importante, pois uma demonstração produzida por uma IA não se torna verdadeira simplesmente porque outro programa a aprova. Os autores examinaram pessoalmente 15 resultados que consideravam particularmente interessantes. Todos estavam matematicamente corretos. Um deles, contudo, já havia sido obtido alguns meses antes, sem que as pesquisas automáticas o encontrassem.

Em outras palavras, o sistema serve tanto para escolher onde dedicar tempo quanto para tentar demonstrações. Os resultados apresentados como novos passam, em particular, por três verificações independentes antes da seleção final.

Por enquanto, a experiência se concentra na combinatória, área que os autores dominam o suficiente para verificar os resultados. O dispositivo poderia funcionar com outras coleções de artigos e outros temas.