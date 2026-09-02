🧮 Esta IA examina miles de artículos para encontrar y resolver problemas matemáticos

Una inteligencia artificial recorrió miles de artículos de matemáticas y después seleccionó 77 resultados lo bastante prometedores como para que los examinaran investigadores.

El sistema, llamado FAR, no recibe necesariamente un problema concreto que resolver. Los investigadores le indican más bien un área de investigación. Entonces busca en la literatura científica las cuestiones que siguen abiertas. Una conjetura es precisamente una afirmación matemática que se considera verdadera, pero de la que todavía no se dispone de una demostración reconocida.

Para entender el interés de este enfoque, hay que observar el trabajo habitual de un matemático. Encontrar un problema interesante ya requiere mucho tiempo. Verificar después una demostración propuesta puede requerir aún más. FAR intenta automatizar parte de estas dos etapas, sin quitar a los especialistas humanos la validación final.

Durante una prueba en combinatoria, una rama de las matemáticas que estudia, entre otras cosas, las disposiciones y las estructuras discretas, el sistema partió de 51 110 artículos. Identificó 5 245 relacionados con el área estudiada. FAR extrajo de ellos 6 453 conjeturas o problemas potencialmente abiertos y después conservó 4 717 tras verificar su estado.

Cada problema seleccionado recibió después un intento de resolución. El sistema produjo 1 050 respuestas presentadas como nuevas. Otros agentes de IA verificaron esas propuestas y aceptaron 598. Una última etapa redujo este conjunto a 77 resultados considerados lo bastante interesantes como para merecer la atención de los matemáticos.

Esta selección sigue siendo importante, porque una demostración producida por una IA no se vuelve verdadera simplemente porque otro programa la apruebe. Los autores examinaron personalmente 15 resultados que consideraban especialmente interesantes. Todos eran matemáticamente correctos. Sin embargo, uno de ellos ya se había obtenido unos meses antes, sin que las búsquedas automáticas lo encontraran.

En otras palabras, el sistema sirve tanto para decidir dónde dedicar tiempo como para intentar demostraciones. En particular, antes de la selección final se aplican tres verificaciones independientes a los resultados presentados como nuevos.

Por ahora, el experimento se centra en la combinatoria, un área que los autores dominan lo suficiente como para controlar los resultados. El dispositivo podría funcionar con otras colecciones de artículos y otros temas.