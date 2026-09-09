🔭 Atualização do James Webb após 4 anos de serviço

Quatro anos após suas primeiras observações científicas, o telescópio espacial James Webb continua adquirindo novas capacidades.

O instrumento MIRI observa o infravermelho médio, uma luz invisível aos nossos olhos associada, entre outras coisas, a objetos frios e à poeira cósmica. É o único instrumento do James Webb sensível a comprimentos de onda superiores a 5 micrômetros.

Vista frontal do telescópio espacial James Webb, com seu espelho primário segmentado e seu protetor solar multicamadas.

Crédito: NASA, ESA, CSA, Northrop Grumman

Uma equipe internacional detalha várias melhorias feitas no uso desse instrumento em um artigo depositado no arXiv em 14 de agosto de 2026.

Não se trata de enviar novos equipamentos ao espaço: as mudanças dizem respeito à maneira de operar o instrumento, seus detectores e os dados produzidos. Após vários anos de observações, as equipes conhecem melhor suas respostas e podem adaptar os procedimentos para obter mais informações.

Um dos primeiros aspectos diz respeito ao ruído dos detectores. Esse ruído corresponde a variações parasitas que se sobrepõem ao fraco sinal vindo do céu, e seu melhor controle permite distinguir fontes menos luminosas ou obter medições mais precisas, sem modificar fisicamente o detector.

As observações repetidas de um mesmo objeto também se beneficiam das atualizações. Elas são particularmente úteis quando um fenômeno muda com o tempo. Na astronomia, esse tipo de acompanhamento pode servir para medir variações regulares ou eventos breves, para os quais a estabilidade das medições é tão importante quanto sua sensibilidade.

As galáxias IC 2163 e NGC 2207 observadas pelo MIRI, cujo infravermelho médio evidencia a poeira e as regiões de formação de estrelas.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI

A equipe também trabalhou na obtenção de imagens coronográficas. Um coronógrafo bloqueia a luz muito intensa de uma estrela para distinguir melhor o que está imediatamente ao seu redor, e os novos procedimentos devem tornar essas observações mais flexíveis e eficientes. Esse tipo de imagem é usado principalmente para estudar o ambiente próximo das estrelas, como os exoplanetas.

Outra evolução anunciada: um modo de espectroscopia sem fenda em um campo mais amplo. A espectroscopia separa a luz de acordo com seus comprimentos de onda; ela permite obter informações sobre a matéria observada. A ausência de fenda permite captar simultaneamente os espectros de várias fontes presentes na mesma região do céu.

Essas atualizações nos procedimentos são particularmente importantes para o MIRI, pois é difícil observar o infravermelho médio a partir do solo. A atmosfera terrestre absorve uma parte significativa dessa luz e também produz radiação infravermelha. A partir do espaço, o James Webb consegue, portanto, acessar comprimentos de onda amplamente bloqueados para os telescópios terrestres.

As melhorias descritas abrangem vários usos, do Sistema Solar às galáxias distantes. Elas também mostram que um observatório espacial ainda pode evoluir após seu lançamento.