🏺 Eine ebenso einfache wie effektive Methode, um gefälschte Antiquitäten zu erkennen

Eine als jahrtausendealt präsentierte Antiquität aus Ton könnte sich allein durch die Untersuchung des in ihrem Material gespeicherten Magnetismus als Fälschung erweisen.

Forscher der University of California in San Diego testeten eine neue Methode an antiken Objekten, modernen Souvenirs und bekannten Fälschungen. Ihr Prinzip beruht auf einer unauffälligen Eigenschaft gebrannten Tons: Seine winzigen magnetischen Körner speichern im Laufe der Zeit verschiedene Signale.

Eine Sammlung antiker Tonamphoren

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Beim ersten Brennen löscht die starke Hitze die zuvor vorhandenen magnetischen Signale. Beim Abkühlen richten sich einige Körner entsprechend dem Magnetfeld der Erde aus und behalten diese Richtung dauerhaft bei. Andere, kleinere Körner nehmen danach jedoch über die Jahre hinweg langsam eine neue Magnetisierung an.

Diese zweite Spur interessiert die Forscher. Je länger das Objekt dem Magnetfeld der Erde ausgesetzt bleibt, desto mehr Zeit hat diese langsame Magnetisierung, sich aufzubauen. Sein Verhalten beim schrittweisen Erwärmen einer kleinen Probe liefert daher einen Hinweis darauf, wie viel Zeit seit dem Brennen der Keramik vergangen ist.

Konkret erhitzte das Team die Proben ab 50 °C und erhöhte die Temperatur anschließend in Schritten von 10 °C. Bei den untersuchten modernen Objekten verschwand die im Laufe der Zeit erworbene magnetische Spur bei vergleichsweise niedriger Temperatur. In den mehr als 1.000 Jahre alten Proben hielt sie Temperaturen von über 112 °C stand.

Die Methode ermöglicht es, in den veröffentlichten Versuchen antike Artefakte von modernen Objekten zu unterscheiden. Sie beruht ausschließlich auf magnetischen Messungen im Labor und auf der Analyse des Signals während des Erhitzens, nicht auf dem Aussehen des Objekts nach seinem Aufenthalt im Ofen.

Um diesen Schwellenwert zu bestimmen, wurden die Experimente durch Computermodelle ergänzt, die das Verhalten sehr kleiner magnetischer Körner über lange Zeiträume nachbildeten. Die verwendeten physikalischen Eigenschaften waren seit mehreren Jahrzehnten bekannt, doch die Forscher erklären, dass die für eine detaillierte Simulation ihrer Entwicklung erforderlichen Berechnungen bis jetzt nicht zugänglich waren.

Dieser Ansatz könnte für Museen und Archäologen interessant sein, wenn die Herkunft einer Keramik ungewiss ist. Er könnte bei Untersuchungen zu Antiquitäten, die vermutlich gefälscht sind, außerdem einen materiellen Beleg liefern. Die Autoren verweisen insbesondere auf die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn die Echtheit eines Objekts mit den üblichen Methoden nicht festgestellt werden kann.

Das Team plant nun, diese Messung auf Objekte in Museen anzuwenden, deren Echtheit umstritten ist. Und, so ist zu befürchten, könnten Skandale ausbrechen ...