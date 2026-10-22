⏱️ Este relógio usa o núcleo dos átomos para medir o tempo

Um novo relógio conseguiu medir o tempo por mais de 24 horas usando o núcleo dos átomos.

Para medir o tempo, um relógio precisa de um ritmo regular. Um antigo relógio de pêndulo conta os movimentos de seu pêndulo. Um relógio eletrônico usa as vibrações de um pequeno cristal. Os relógios atômicos, muito mais precisos, utilizam os átomos.

Em um relógio atômico clássico, são usados os elétrons, minúsculas partículas que cercam o núcleo do átomo. Quando recebem ondas em uma frequência muito precisa, eles mudam de estado. O aparelho usa essa frequência como referência para contar os segundos.

O novo relógio funciona com uma ideia semelhante, mas com uma diferença importante: ele usa o núcleo, no centro do átomo, em vez dos elétrons ao redor. Esse núcleo geralmente é mais bem protegido contra perturbações externas. Portanto, ele poderia permitir medir o tempo com uma regularidade ainda maior.

O problema é que é muito difícil fazer um núcleo reagir à luz. Um elemento raro, o tório-229, possui, no entanto, uma particularidade: seu núcleo pode mudar de estado quando recebe uma luz ultravioleta muito específica.

Pesquisadores da Universidade Técnica de Viena colocaram tório em um pequeno cristal e depois o iluminaram com um laser. Quando o laser emite na frequência correta, os núcleos absorvem parte da luz. Se essa frequência muda, a absorção também muda. O aparelho detecta isso e corrige automaticamente o laser para manter o ritmo correto.

Esse sistema funcionou por mais de 24 horas sem intervenção. A regularidade medida corresponderia, para fins de comparação, a um erro de aproximadamente um segundo em 30 milhões de anos.

Ainda assim, ele não supera os melhores relógios atômicos atuais. A novidade é ter conseguido manter automaticamente o ritmo de um laser graças aos núcleos dos átomos. Os pesquisadores esperam melhorar sua precisão nos próximos anos.

Um relógio como esse também poderia ajudar a estudar mistérios da física. Comparando seu ritmo com o de um relógio atômico, os cientistas podem procurar mudanças minúsculas que poderiam, por exemplo, estar relacionadas à matéria escura. Os primeiros testes, até o momento, não revelaram nenhum sinal desse tipo.