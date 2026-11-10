💀 Um crânio gigante descoberto no gelo da Antártica

Um crânio gigante parece ter sido descoberto em meio ao gelo da Antártica.

Essa forma aparece em imagens da ilha Vega, obtidas do espaço. A NASA publicou as imagens em 30 de outubro de 2026. Vista de cima, uma parte da ilha se parece com um rosto de perfil, com seu olho escuro e sua mandíbula.

A ilha Vega, na Antártica, fotografada pelo Landsat 9 em 10 de outubro de 2026. O gelo e as rochas desenham um crânio de perfil.

Crédito: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, dados Landsat do USGS.

O olho é uma ponta de rocha que se projeta para fora do gelo. A boca é formada por pedras acumuladas na borda de uma geleira. Outra geleira forma a mandíbula. Todos esses elementos são naturais.

Nosso cérebro está acostumado a reconhecer rostos, mesmo onde eles não existem. É por isso que às vezes distinguimos animais nas nuvens. O mesmo fenômeno ocorre aqui, em uma escala muito maior.

Mas as imagens revelam outra particularidade. O satélite Landsat 9 fotografou a ilha em 22 de março de 2025 e depois em 10 de outubro de 2026. Na primeira imagem, a neve cobre grande parte da paisagem. Na segunda, vastas extensões de gelo cinzento aparecem descobertas.

Vista de satélite da ilha Vega em 22 de março de 2025, com suas geleiras e sua cobertura de neve.

Crédito: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, dados Landsat do USGS.

A comparação, contudo, exige cautela. Nessa região, março marca o início do outono, e outubro, o da primavera. As duas imagens não foram feitas na mesma estação. Portanto, é impossível deduzir diretamente a quantidade de gelo que teria derretido entre essas datas.

Ainda assim, o estado da paisagem coincide com outras observações. Segundo o especialista em geleiras Mauri Pelto, o inverno de 2026 foi mais quente do que a média. Pouca neve cobriu algumas geleiras da ilha Vega e das ilhas vizinhas. O vento deslocou parte dela, e outra parte se transformou diretamente em vapor d'água.

Essa falta de neve é importante para o que vem depois. Uma superfície branca reflete grande parte da luz do Sol. Já o solo escuro absorve mais calor. Quando os dias ficam mais longos na primavera, essa diferença pode acelerar o derretimento e modificar pouco a pouco os contornos do crânio.

Os pesquisadores já acompanham a evolução de várias geleiras da ilha. Em 1982, um inventário registrou 29 delas. A geleira que forma a mandíbula é monitorada desde o verão austral de 1998-1999. As medições indicam que ela perdeu massa, e as imagens de satélite também permitem acompanhar o recuo de outras geleiras.