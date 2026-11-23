Em um laboratório, pesquisadores fizeram uma minúscula esfera magnetizada girar a 138 milhões de rotações por minuto. Isso equivale a 2,3 milhões de rotações por segundo.

A esfera mede cerca de 60 micrômetros de diâmetro, menos que a espessura de muitos fios de cabelo humano. Nessa escala, o menor atrito pode perturbar um experimento.

Imagem fictícia para ilustração

Para evitar esse problema, a equipe colocou a esfera sobre um suporte de chumbo resfriado a cerca de −269 °C. Nessa temperatura, o chumbo se torna supercondutor: ele repele certos campos magnéticos. Essa propriedade mantém o pequeno ímã suspenso, sem contato com o suporte. Assim, a esfera pode girar sem atrito com uma peça mecânica.

Mas como fazer um objeto tão pequeno começar a girar? Os cientistas usam bobinas elétricas para produzir um campo magnético que impulsiona a esfera. Em seguida, um aparelho muito sensível acompanha seus movimentos. Ao ajustar o campo, eles podem acelerar ou desacelerar a rotação, sem precisar de um eixo ou de um motor convencional.

A esfera reage a perturbações quase imperceptíveis. Mesmo em uma câmara da qual o ar foi amplamente removido, as poucas moléculas de gás que restam podem frear sua rotação. Quanto mais moléculas houver, mais acentuada será a desaceleração. Essa relação permite medir pressões extraordinariamente baixas.

A equipe de pesquisa já testou esse uso como sensor de pressão em temperaturas muito baixas. Ele poderia ser útil em instalações científicas onde se busca manter um alto vácuo. É o caso, por exemplo, de alguns experimentos quânticos, muito sensíveis a colisões com moléculas de gás.

Os pesquisadores também consideram essa experiência como um possível detector de matéria escura. Os astrônomos deduzem a existência dessa matéria por seus efeitos gravitacionais, mas ela ainda não foi identificada diretamente. Algumas hipóteses preveem partículas capazes de produzir efeitos extremamente fracos sobre os elétrons. Um ímã muito sensível poderia ajudar a detectar seus sinais.