☀️ Uma tempestade solar deslocou o GPS em mais de 10 metros

Uma tempestade solar pode deslocar sua posição no GPS em vários metros sem que nada realmente se mova no solo.

Foi isso que aconteceu na América do Norte durante a forte tempestade geomagnética de 11 de novembro de 2025. Pesquisadores analisaram novamente as medições registradas durante o evento. Eles constataram erros horizontais superiores a 10 metros em algumas áreas. O fenômeno se estendeu por grande parte dos Estados Unidos continentais.

Smartphone exibindo o Google Maps

Imagem ilustrativa Unsplash

Para entender esse deslocamento, é preciso olhar bem acima dos satélites de navegação. Os sinais de GPS atravessam a ionosfera antes de chegar aos nossos receptores. Essa região da alta atmosfera contém partículas eletricamente carregadas. Sua distribuição pode mudar bastante quando a atividade solar perturba o campo magnético terrestre.

Durante a tempestade, a área onde normalmente ocorrem as auroras deslocou-se para o sul. Partículas energéticas penetraram então na atmosfera em uma região excepcionalmente ampla. A quantidade de elétrons na ionosfera tornou-se muito irregular, com grandes variações de um local para outro.

Essas irregularidades perturbaram as ondas de rádio enviadas pelos satélites. Sua intensidade variava rapidamente antes de chegarem ao solo. Os especialistas chamam o fenômeno de cintilação ionosférica. Ele é bem conhecido perto dos polos e do equador, mas normalmente é muito menos intenso nas latitudes intermediárias.

Desta vez, os pesquisadores detectaram fortes perturbações ao longo de milhares de quilômetros. Eles combinaram câmeras que observavam as auroras com numerosos receptores de navegação por satélite nos Estados Unidos e no Canadá. As variações do sinal acompanharam a intensificação das perturbações na ionosfera e a redução da precisão do posicionamento.

Um erro de 10 metros não impede necessariamente que um motorista siga uma estrada pelo celular. No entanto, ele se torna problemático para usos que exigem uma posição muito precisa. Máquinas agrícolas guiadas automaticamente, determinados trabalhos de medição ou sistemas de navegação automatizada podem depender de uma precisão de metros, ou até melhor.

A extensão do fenômeno é o principal resultado do estudo. Cintilações intensas já haviam sido observadas em latitudes médias, mas em áreas mais limitadas. Em novembro de 2025, elas atingiram uma grande parte dos Estados Unidos, quase de uma costa à outra, de acordo com as diferentes medições utilizadas.

Os pesquisadores agora querem prever melhor onde essas perturbações aparecerão durante as próximas tempestades solares intensas. Para isso, é preciso acompanhar a expansão das auroras e as rápidas mudanças na ionosfera. Previsões melhores poderiam permitir que atividades dependentes de um GPS muito preciso antecipassem temporariamente uma degradação do sinal.