☀️ Una tormenta solar desplazó el GPS más de 10 metros

Una tormenta solar puede desplazar su posición GPS varios metros sin que nada se mueva realmente en el suelo.

Eso es lo que ocurrió en América del Norte durante la intensa tormenta geomagnética del 11 de noviembre de 2025. Unos investigadores revisaron las mediciones registradas durante el acontecimiento. Constataron errores horizontales de más de 10 metros en algunas zonas. El fenómeno se extendió por gran parte de Estados Unidos continental.

Un smartphone mostrando Google Maps

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Para comprender este desplazamiento, hay que mirar mucho más arriba de los satélites de navegación. Las señales GPS atraviesan la ionosfera antes de llegar a nuestros receptores. Esta región de la alta atmósfera contiene partículas cargadas eléctricamente. Su distribución puede cambiar considerablemente cuando la actividad solar perturba el campo magnético terrestre.

Durante la tormenta, la zona donde suelen producirse las auroras se desplazó hacia el sur. Partículas energéticas penetraron entonces en la atmósfera en una región inusualmente extensa. La cantidad de electrones en la ionosfera se volvió muy irregular, con grandes variaciones de un lugar a otro.

Estas irregularidades perturbaron las ondas de radio enviadas por los satélites. Su intensidad variaba rápidamente antes de llegar al suelo. Los especialistas hablan de centelleo ionosférico. Este fenómeno es bien conocido cerca de los polos y del ecuador, pero normalmente es mucho menos intenso en las latitudes intermedias.

Esta vez, los investigadores detectaron fuertes perturbaciones a lo largo de miles de kilómetros. Combinaron cámaras que observaban las auroras y numerosos receptores de navegación por satélite en Estados Unidos y Canadá. Las variaciones de la señal siguieron la intensificación de las perturbaciones en la ionosfera y la disminución de la precisión del posicionamiento.

Un error de 10 metros no impide necesariamente que un automovilista siga una ruta en su teléfono. Sin embargo, se vuelve problemático para los usos que exigen una posición muy precisa. Las máquinas agrícolas guiadas automáticamente, ciertos trabajos de medición o los sistemas de navegación automatizada pueden depender de una precisión métrica o incluso superior.

La extensión del fenómeno constituye el resultado más destacado del estudio. Ya se habían observado fuertes centelleos en las latitudes medias, pero en zonas más limitadas. En noviembre de 2025, afectaron a una amplia parte de Estados Unidos, casi de una costa a otra según las distintas mediciones utilizadas.

Los investigadores quieren ahora predecir mejor dónde aparecerán estas perturbaciones durante las próximas tormentas solares intensas. Para ello, deberán seguir especialmente la expansión de las auroras y los rápidos cambios de la ionosfera. Unas previsiones más precisas podrían permitir que las actividades que dependen de un GPS muy preciso anticipen temporalmente una degradación de la señal.