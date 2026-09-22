☀️ Une tempête solaire a décalé le GPS de plus de 10 mètres

Une tempête solaire peut déplacer votre position GPS de plusieurs mètres sans que rien ne bouge réellement au sol.

C’est ce qui s’est produit en Amérique du Nord lors de la forte tempête géomagnétique du 11 novembre 2025. Des chercheurs ont repris les mesures enregistrées pendant l’événement. Ils ont constaté des erreurs horizontales dépassant 10 mètres dans certaines zones. Le phénomène s’est étendu sur une grande partie des États-Unis continentaux.

Smartphone affichant Google Maps

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Pour comprendre ce décalage, il faut regarder bien au-dessus des satellites de navigation. Les signaux GPS traversent l’ionosphère avant d’atteindre nos récepteurs. Cette région de la haute atmosphère contient des particules chargées électriquement. Leur répartition peut fortement changer lorsque l’activité solaire perturbe le champ magnétique terrestre.

Durant la tempête, la zone où se produisent habituellement les aurores s’est déplacée vers le sud. Des particules énergétiques ont alors pénétré dans l’atmosphère dans une région inhabituellement vaste. La quantité d’électrons dans l’ionosphère est devenue très irrégulière, avec de fortes variations d’un endroit à l’autre.

Ces irrégularités ont perturbé les ondes radio envoyées par les satellites. Leur intensité variait rapidement avant leur arrivée au sol. Les spécialistes parlent de scintillation ionosphérique. Ce phénomène est bien connu près des pôles et de l’équateur, mais il est habituellement beaucoup moins marqué aux latitudes intermédiaires.

Cette fois, les chercheurs ont détecté de fortes perturbations sur des milliers de kilomètres. Ils ont combiné des caméras observant les aurores et de nombreux récepteurs de navigation par satellite aux États-Unis et au Canada. Les variations du signal ont suivi l’intensification des perturbations dans l’ionosphère et la baisse de précision du positionnement.

Une erreur de 10 mètres n’empêche pas forcément un automobiliste de suivre une route sur son téléphone. Elle devient en revanche problématique pour les usages qui exigent une position très précise. Les machines agricoles guidées automatiquement, certains travaux de mesure ou des systèmes de navigation automatisée peuvent dépendre d’une précision métrique, voire encore meilleure.

L’étendue du phénomène constitue le résultat marquant de l’étude. De fortes scintillations avaient déjà été observées aux latitudes moyennes, mais sur des zones plus limitées. En novembre 2025, elles ont touché une large portion des États-Unis, presque d’une côte à l’autre selon les différentes mesures utilisées.

Les chercheurs veulent maintenant mieux prévoir où ces perturbations apparaîtront lors des prochaines fortes tempêtes solaires. Cela demande notamment de suivre l’expansion des aurores et les changements rapides de l’ionosphère. De meilleures prévisions pourraient permettre aux activités dépendantes d’un GPS très précis d’anticiper temporairement une dégradation du signal.