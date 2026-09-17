☀️ Esta tempestade solar escondia uma parte dirigida para a Terra

Uma erupção solar que parecia evitar amplamente o nosso planeta escondia, na realidade, uma parte lançada diretamente em direção à Terra.

O fenômeno estudado ocorreu em dezembro de 2024. O Sol havia expulsado uma grande quantidade de matéria para o espaço. Esse tipo de evento recebe o nome de ejeção de massa coronal. Trata-se de uma vasta nuvem de partículas carregadas, acompanhada por um campo magnético, que se afasta do Sol.

Reconstrução em três dimensões de uma ejeção de massa coronal observada de lado.

Crédito: NASA Goddard Space Flight Center / Scientific Visualization Studio

A partir da Terra, a maior parte dessa ejeção parecia seguir em outra direção. Uma observação feita de nossa vizinhança poderia, portanto, dar a impressão de que o perigo era limitado. No entanto, a forma real da erupção era muito menos regular do que parecia.

Para entender o que havia acontecido, os pesquisadores reuniram as medições de 17 sondas distribuídas pelo Sistema Solar interno. Essa configuração excepcional permitiu observar a mesma erupção de vários pontos. Entre essas sondas estava a Europa Clipper, então a caminho de Júpiter.

Essa sonda da NASA realizava verificações de seus instrumentos quando mediu um vento solar excepcionalmente quente e pouco denso. Os pesquisadores posteriormente relacionaram esse sinal à erupção ocorrida alguns dias antes. Outras sondas permitiram reconstruir sua progressão.

O ponto decisivo veio da STEREO-A, que observava o Sol de outro ângulo. Seus dados revelaram uma parte distinta e mais rápida da ejeção, orientada para a Terra. A partir do nosso planeta, essa componente estava escondida pela geometria do evento. A erupção tinha, portanto, uma forma muito assimétrica.

Esse detalhe é importante para a meteorologia espacial. Quando essas ejeções atingem o ambiente terrestre, podem provocar tempestades geomagnéticas. Elas podem perturbar as comunicações por rádio, os sinais dos satélites e algumas redes elétricas. Para astronautas no espaço, as partículas energéticas também representam um risco relacionado à radiação.

Neste caso específico, os pesquisadores contaram com uma vantagem rara: muitas sondas estavam em posições úteis ao mesmo tempo. As missões interplanetárias poderiam, assim, complementar os satélites especializados. Mesmo quando viajam para outro destino, suas medições podem ajudar a detectar partes de erupções invisíveis da Terra.

Agora resta integrar melhor esses pontos de vista dispersos aos sistemas de monitoramento. Com mais missões à Lua, a Marte e aos planetas distantes, algumas sondas poderiam formar uma rede adicional de observação do Sol e alertar as tripulações que estejam longe da Terra.