☀️ Esta tormenta solar ocultaba una parte dirigida hacia la Tierra

Una erupción solar que parecía evitar ampliamente nuestro planeta ocultaba en realidad una parte lanzada directamente hacia la Tierra.

El fenómeno estudiado se produjo en diciembre de 2024. El Sol había expulsado una gran cantidad de materia al espacio. Este tipo de evento recibe el nombre de eyección de masa coronal. Se trata de una vasta nube de partículas cargadas, acompañada de un campo magnético, que se aleja del Sol.

Reconstrucción tridimensional de una eyección de masa coronal observada de lado.

Crédito: NASA Goddard Space Flight Center / Scientific Visualization Studio

Desde la Tierra, la mayor parte de esta eyección parecía dirigirse en otra dirección. Una observación desde nuestro entorno podía dar la impresión de que el peligro era limitado. Sin embargo, la forma real de la erupción era mucho menos regular de lo que parecía.

Para comprender lo ocurrido, los investigadores reunieron las mediciones de 17 sondas distribuidas por el Sistema Solar interior. Esta configuración excepcional les permitió observar la misma erupción desde varios lugares. Entre estos dispositivos se encontraba Europa Clipper, que entonces se dirigía hacia Júpiter.

Esta sonda de la NASA realizaba comprobaciones de sus instrumentos cuando midió un viento solar inusualmente caliente y poco denso. Posteriormente, los investigadores relacionaron esta señal con la erupción ocurrida unos días antes. Otras sondas permitieron reconstruir su progresión.

El punto decisivo procede de STEREO-A, que observaba el Sol desde otro ángulo. Sus datos revelaron una parte distinta y más rápida de la eyección, orientada hacia la Tierra. Desde nuestro planeta, esta componente estaba oculta por la geometría del evento. La erupción tenía, por tanto, una forma muy asimétrica.

Este detalle es importante para la meteorología espacial. Cuando este tipo de eyecciones alcanza el entorno terrestre, puede provocar tormentas geomagnéticas. Estas pueden perturbar las comunicaciones por radio, las señales de los satélites y algunas redes eléctricas. Para los astronautas en el espacio, las partículas energéticas también representan un riesgo relacionado con la radiación.

En este caso concreto, los investigadores cuentan con una ventaja poco habitual: numerosos dispositivos se encontraban en posiciones aprovechables al mismo tiempo. De este modo, las misiones interplanetarias podrían complementar a los satélites especializados. Incluso cuando viajan hacia otro destino, sus mediciones pueden ayudar a detectar partes de erupciones invisibles desde la Tierra.

Ahora queda integrar mejor estos puntos de vista dispersos en los sistemas de vigilancia. Con más misiones hacia la Luna, Marte y los planetas lejanos, algunas sondas podrían formar una red adicional de observación del Sol y alertar a las tripulaciones situadas lejos de la Tierra.