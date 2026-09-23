🌍 Mapear onde ocorrerão os futuros grandes terremotos

Movimentos do solo quase imperceptíveis podem anunciar um grande terremoto.

O princípio parte de um fenômeno simples. Em certas regiões, uma placa tectônica mergulha sob outra: é uma zona de subducção. As duas placas nem sempre deslizam livremente. Algumas porções permanecem bloqueadas pelo atrito, enquanto o movimento geral das placas continua.

Esquema do processo de subducção, no qual uma placa oceânica mergulha sob outra placa tectônica.

Crédito: K. D. Schroeder, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Essa situação deforma lentamente a crosta terrestre ao redor da zona bloqueada. Medições de posição muito precisas, realizadas graças a sistemas de navegação por satélite, permitem acompanhar esses deslocamentos. Assim, os pesquisadores conseguem identificar as partes da falha que resistem ao movimento e acumulam energia.

Axel Periollat e Gareth Funning, da Universidade da Califórnia em Riverside, desenvolveram um método para transformar essas medições em mapas de probabilidade. O algoritmo testa um grande número de possíveis distribuições das zonas bloqueadas. Ele retém aquelas que reproduzem melhor os movimentos realmente medidos na superfície.

Kamchatka, no Extremo Oriente russo, forneceu um teste em condições reais. Dados haviam sido registrados antes do terremoto de 30 de julho de 2025, de magnitude 8,8. O mapa obtido revela uma grande região bloqueada que corresponde fortemente à zona que depois se rompeu. Um grande terremoto ocorrido em 1952 também começou nessa mesma região profunda.

O acúmulo calculado é coerente com a energia liberada em 2025. Nessa região, as placas convergem a aproximadamente 80 mm por ano. Ao longo dos cerca de 73 anos transcorridos desde o grande terremoto de 1952, as porções bloqueadas poderiam, portanto, acumular vários metros de atraso em relação ao movimento esperado.

Ainda assim, esse método não permite prever quando ocorrerá o próximo terremoto. Ele localiza as zonas onde uma ruptura importante parece possível, sem fornecer uma data. No máximo, permite prever que a potência de um terremoto aumenta com o passar do tempo.

Os pesquisadores agora aplicam sua abordagem a outras zonas de subducção, especialmente no Japão, no México, na Nova Zelândia e no noroeste do Pacífico. Uma dificuldade continua sendo a medição no mar, pois muitas grandes falhas estão sob o oceano. Instrumentos acústicos instalados no fundo do mar poderiam fornecer os dados ausentes e tornar esses mapas mais precisos.