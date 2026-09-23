🌍 Cartografiar dónde ocurrirán los futuros terremotos gigantes

Movimientos del suelo casi imperceptibles pueden anunciar un terremoto gigante.

El principio parte de un fenómeno sencillo. En ciertas regiones, una placa tectónica se hunde bajo otra: es una zona de subducción. Las dos placas no siempre se deslizan libremente. Algunas zonas permanecen bloqueadas por la fricción, mientras continúa el movimiento general de las placas.

Esquema del proceso de subducción, en el que una placa oceánica se hunde bajo otra placa tectónica.

Crédito: K. D. Schroeder, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

Esta situación deforma lentamente la corteza terrestre alrededor de la zona bloqueada. Las mediciones de posición muy precisas, realizadas gracias a sistemas de navegación por satélite, permiten seguir estos desplazamientos. Así, los investigadores pueden localizar las partes de la falla que se resisten al movimiento y acumulan energía.

Axel Periollat y Gareth Funning, de la Universidad de California en Riverside, han desarrollado un método para transformar estas mediciones en mapas de probabilidad. Su algoritmo prueba un gran número de posibles distribuciones de las zonas bloqueadas. Conserva las que reproducen mejor los movimientos medidos realmente en la superficie.

Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, proporcionó una prueba a gran escala. Se habían registrado datos antes del terremoto del 30 de julio de 2025, de magnitud 8,8. El mapa obtenido muestra una gran región bloqueada que coincide estrechamente con la zona que posteriormente se rompió. Un terremoto gigante ocurrido en 1952 también comenzó en esta misma región profunda.

La acumulación calculada es coherente con la energía liberada en 2025. En esta región, las placas convergen a unos 80 mm por año. Durante los aproximadamente 73 años transcurridos desde el gran terremoto de 1952, las zonas bloqueadas podían acumular varios metros de retraso con respecto al movimiento esperado.

Sin embargo, este método no permite predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto. Localiza las zonas donde parece posible una ruptura importante, sin proporcionar una fecha. Como mucho, permite prever que la potencia de un terremoto aumenta con el paso del tiempo.

Los investigadores están aplicando ahora su enfoque a otras zonas de subducción, especialmente en Japón, México, Nueva Zelanda y el noroeste del Pacífico. La medición en el mar sigue siendo una dificultad, ya que muchas grandes fallas se encuentran bajo el océano. Los instrumentos acústicos instalados en el fondo marino podrían proporcionar los datos que faltan y hacer más precisos estos mapas.