Il y a 340 ans, Rømer démontre que la lumière a une vitesse finie

Dès la fondation de l'Observatoire de Paris en 1667, un programme d'observations systématiques des satellites de Jupiter fut mis en place. C'est ainsi que, en 1676, Jean-Dominique Cassini et Ole Rømer constatent des irrégularités troublantes qui s'expliquent par laFaute d'horloges fiables, l'des satellites de Jupiter était l'une des méthodes qui permettaient de déterminer les longitudes indispensables au développement des échanges maritimes. Les astronomes de l'Observatoire Jean-Dominiqueet Ole Rømer purent ainsi constater des écarts entre les observations et les prédictions des tables de Cassini qui donnaient le mouvement du premiergaliléen de Jupiter, Io.Pour expliquer ces écarts, ils postulèrent en 1676 qu'ils provenaient duque mettait laà nous parvenir, tempsen fonction de la distance plus ou moins grande entre Jupiter et laIls en déduisirent que la lumière mettait 10 à 11pour parcourir le rayon de l'(soit la distance de la Terre au Soleil) mais ne tentèrent pas de calculer sa vitesse.Si Rømer fitcette hypothèse, Cassini, suivi par l', ne se décida pas à écarter d'autres hypothèses concurrentes, comme l'du satellite ou l'irrégularité de son mouvement.Christian Huygens se rallia à Rømer et fit à, où il travailla jusqu'en 1681, le premier calcul de la vitesse de la lumière. Il l'évalua à plus de 600 000 fois celle de la vitesse du son (soit en unités modernes 230 000par seconde), résultat qu'il publia en 1690 dans son Traité de la lumière.