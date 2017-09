Mobiliser des moteurs moléculaires pour traiter l'insuffisance cardiaque

Figure: La contraction coordonnée des cellules musculaires cardiaques apporte l'énergie requise pour le transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..)....) sang (Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la plupart des animaux. Un...) tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.) organisation (Une organisation est) muscle (Les muscles sont une forme contractile des tissus des animaux. Ils forment l'un des quatre types majeurs de tissus, les autres étant le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu nerveux. Ce...) moteur (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire]) force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale » équivalent au courage...)

© Vincente José Planelles-Herrero, Anne Houdusse

L'Omecamtiv mecarbil cible le moteur du muscle cardiaque et permet l'amplification de la force produite par ce muscle. Son potentiel thérapeutique est actuellement testé en phase clinique 3 afin de réduire le risque de mort cardiovasculaire sur des patients atteints d'. L'équipe d'Anne Houdusse à l'révèle son mode d'action grâce à l'obtention de la structure atomique 3D de l'activateur aude la myosine cardiaque. Ces résultats ont été publiés le 4 août 2017 dans la revueL'insuffisance cardiaque touche plus de 18 millions de personnes à travers le. C'est la principale cause d'hospitalisation et de réadmission chez les personnes de 65 ans et plus. L'insuffisance cardiaque est une condition progressive et invalidante dans laquelle le coeur ne peut pas pomper le sang adéquatement pour répondre aux besoins du corps, afin de fournir les nutriments et l'indispensables pour les cellules du corps. L'insuffisance cardiaque n'a pas de remède et les traitements disponibles peuvent au mieux ralentir sa progression. Près de la moitié des patients hospitalisés meurent dans les cinq ans suivant leur première hospitalisation. L'insuffisance cardiaque est de plus en plus courante à mesure que la population générale vieillit et que les taux de survie des crises cardiaques augmentent.L'Omecamtiv mecarbil est un nouvel activateur de myosine cardiaque, actuellement enclinique 3, qui est ledu développement dirigé par Cytokinetics, inc. Cette biotech américaine spécialisée dans lamusculaire développe de nouvelles thérapies pour les millions de personnes qui luttent contre l'insuffisance cardiaque. La myosine cardiaque est lamotrice du cytosquelette dans la cellule du muscle cardiaque qui est directement responsable de la conversion de l'énergie chimique en forceentraînant une contraction cardiaque.L'équipe d'Anne Houdusse a une expertise reconnue mondialement dans l'étude des nanomoteurs moléculaires dont fait partie la myosine cardiaque. En collaboration avec Cytokinetics, le mécanisme d'action de cet activateur de myosine cardiaque a été révélé en obtenant la structure atomique 3D de l'activateur au sein du. Les chercheurs montrent que l'activateur ne modifie pas le mode d'action du nanomoteur mais permet plutôt d'augmenter lede moteurs prêts à agir lorsque chaque contraction cardiaque est initiée dans la cellule musculaire.La collaboration avec Cytokinetics a également permis de mieux comprendre comment concevoir des inhibiteurs hautement spécifiques pour stopper l'action de ces nanomoteurs cellulaires. Ceci ouvre de nouvelles perspectives depour d'autres maladies humaines.