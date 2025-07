🔭 Un objet a-t-il percuté Saturne ? Un appel à témoins est lancé

Le flash détecté est dans la croix bleue.

Un phénomÚne rare et difficile à observer

Une enquĂȘte collaborative en cours

Une lueur fugace observĂ©e sur Saturne le 5 juillet intrigue les scientifiques. Cet Ă©vĂ©nement, potentiellement inĂ©dit, pourrait marquer la premiĂšre dĂ©tection d'un impact sur la gĂ©ante gazeuse.La planĂšte aux anneaux, dĂ©pourvue de surface solide, ne conserve pas de traces visibles aprĂšs une collision. Pourtant, unamateur a capturĂ© une anomalie lumineuse correspondant aux caractĂ©ristiques d'un choc cosmique. Les spĂ©cialistes lancent un appel Ă contributions pour confirmer ou infirmer cette hypothĂšse.Les modĂšles estiment qu'un objet de plus d'un kilomĂštre percute Saturne environ tous les 3 125 ans. Les impacts plus petits, bien que frĂ©quents, Ă©chappent gĂ©nĂ©ralement Ă l'observation directe. Contrairement Ă la Lune ou Mars, les gĂ©antes gazeuses absorbent les collisions sans laisser de cicatrices durables.Le projet DeTeCt, dĂ©diĂ© Ă l'analyse automatique d'images planĂ©taires, a signalĂ© cette anomalie. UnspĂ©cialisĂ© a dĂ©tectĂ© une brĂšve illumination sur des images prises Ă 9h07 UTC. Lesde la sondesuggĂšrent Ă©galement que ces Ă©vĂ©nements pourraient ĂȘtre plus courants que prĂ©vu.La communautĂ© scientifique reste prudente face Ă cette dĂ©couverte. Seules des observations complĂ©mentaires permettront de valider l'hypothĂšse d'un impact. Plusieurs tĂ©lescopes amateurs pointĂ©s vers Saturne Ă ce moment prĂ©cis pourraient dĂ©tenir la clĂ© de l'Ă©nigme.Le Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL) coordonne les efforts pour recouper les donnĂ©es. Les astronomes recherchent activement d'autres enregistrements couvrant la mĂȘme plage horaire. Une confirmation ouvrirait de nouvelles perspectives sur la dynamique du systĂšme saturnien.Les collisions sur Jupiter, mieux documentĂ©es, produisent des flashs similaires. En 1994, l'impact de la comĂšte Shoemaker-Levy 9 fut d'ailleurs spectaculaire. Pour Saturne, aucun Ă©vĂ©nement de ce type n'a encore Ă©tĂ© formellement authentifiĂ©. La difficultĂ© rĂ©side dans la briĂšvetĂ© et la faible luminositĂ© de ces phĂ©nomĂšnes.