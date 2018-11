Sur le même thême

ALMA et MUSE découvrent une fontaine galactique

Des observations effectuées par ALMA et des données acquises par le spectrographe MUSE installé sur le VLT de l'ESO ont mis au jour l'existence d'une énorme fontaine de gaz moléculaire alimentée par un trou noir situé dans la galaxie la plus brillante de l'amas Abell 2597. Le cycle galactique complet desentrant et sortant de cette vaste fontaine cosmique n'avait encore jamais été observé dans aucun système.A moins d'und'annéesde la, au sein de l'Abell 2597, se trouve une gigantesque fontaine galactique. Unsitué au coeur d'une lointainea été surpris en pleined'éjection demoléculairedans l'espace, dont la chute surs'apparente à un véritable déluge intergalactique. Les flux entrant et sortant de cette extraordinaire fontaine cosmique n'avaient encore jamais été simultanément observés. Cette fontaine prend sa source au coeur de lala plus brillante de l'amas Abell 2597, dans les 100 000 années lumière de la partie centrale de cette galaxie.“Ce système est probablement lepremier à nous offrir la confirmation d'un flux de gaz moléculaire froid s'écoulant en direction du trou noir et d'un flux sortant, expulsé par le trou noir”, précise Grant Tremblay du Centre d'Harvard-Smithson, ancien boursier de l'ESO, et auteur principal de cette étude. “Lesitué au coeur de cette gigantesque galaxie se comporte à l'image d'unealimentant une fontaine.”Grant Tremblay et son équipe ont utilisé leALMA pour déterminer la position et le mouvement des molécules deà l'intérieur de la. Ces molécules froides, caractérisées par uneinférieure à 250-260°C, ont été observées en phase de chute sur le trou noir. L'équipe a par ailleurs utilisé lesacquises par l'instrument MUSE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO pour suivre le gaz plus chaud - expulsé par le trou noir sous forme de jets.“L'étude détaillée de la source au moyen des données d'ALMA et de MUSE lui confère un aspect unique”, ajoute Grant Tremblay. “Les deux installations offrent uneincroyablement puissante”.La combinaison de ces deux jeux de données permet de dresser unecomplète du processus. Le gaz froid s'écoule en direction du trou noir, l'enflammant et l'amenant à propulser des jets rapides deincandescent dans le. Ces jets jaillissent ensuite du trou noir,une splendide fontaine galactique. Incapable d'échapper à l'attraction gravitationnelle de la galaxie, le plasma se refroidit, ralentit, puis finit par retomber sur le trou noir, alimentant un nouveau cycle.Cettesans précédent pourrait permettre de mieux connaître le cycle dedes galaxies. L'équipe considère que ce processus pourrait non seulement être la, mais également essentiel à la compréhension de la formation galactique. Les flux entrant et sortant de gaz moléculaire froid ont fait l'd'observations antérieures. Toutefois, c'est la première fois qu'ils sont simultanément détectés au sein d'un même système. Cetteoffre donc la toute première confirmation que l'un et l'autre flux s'inscrivent dans le cadre d'un même processus.Abell 2597 se situe dans ladu Verseau. Son appellation dérive de son appartenance au catalogue Abell des riches amas de galaxies. Dans ce catalogue figurent également des amas tels l'amas du Fourneau, l'amas d'Hercule et l'amas de Pandora.