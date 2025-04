Asymétrie matière-antimatière: une nouvelle pièce du puzzle dévoilée 🧩

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue de l'expérience LHCb dans sa caverne souterraine (image: CERN)

b

b

b

b

b

L'expérience LHCb au CERN a révélé une asymétrie fondamentale dans le comportement des baryons.Lors des Rencontres de Moriond en Italie, la collaboration LHCb au CERN a annoncé qu'une nouvelle étape avait été franchie dans notre compréhension des différences subtiles, mais profondes, entre laet l'Lors de son analyse de vastes quantités deproduites par le Grandde hadrons ( LHC ), l'équipe internationale a pu montrer de façon très concluante que les particules appelées baryons, dont font partie les protons et les neutrons formant les noyaux atomiques, subissent l'influence d'uneen miroir dans les lois fondamentales de la nature, qui fait que matière et antimatière se comportent différemment.Cette découverte apporte de nouvelles pistes pour expliquer l'agencement des particules élémentaires composant la matière dans le Modèle standard de la physique des particules, et comprendre pourquoi, à ce qu'il semble, la matière l'a emporté sur l'antimatière après le Big Bang.Observée pour la première fois dans les années 1960 chez les mésons, particules constituées d'une paire quark-antiquark, la violation de la symétrie charge-parité (CP) a fait l'objet de nombreuses études s'appuyant sur des expériences sur cible fixe ou auprès de collisionneurs. On s'attendait à ce que l'autre grande catégorie de particules connues, à savoir les baryons, constitués de trois quarks, manifestent aussi ce phénomène, mais, jusqu'à présent, des expériences telles que LHCb n'avaient observé dans les baryons que des indices de ce phénomène., explique Vincenzo Vagnoni, porte-parole de la collaboration LHCb.."On sait que les particules et leurs équivalents dans l'antimatière ont une masse identique et des charges opposées. Cependant, lorsque des particules se désintègrent en d'autres particules, par exemple lorsqu'un noyau atomique subit une désintégration radioactive, la violation de CP provoque une fissure dans cette symétrie en miroir. Cet effet peut se manifester par un écart dans les taux de désintégration en particules plus légères selon que l'on observe les particules ou leurs équivalents dans l'antimatière. Ces écarts peuvent être constatés au moyen de détecteurs et de techniques d'analyse très perfectionnés.La collaboration LHCb a observé la violation de CP dans un baryon plus lourd et plus éphémère que les protons et les neutrons, le baryon lambda Λ, composé d'un quark up, d'unet d'un quark beauté. Tout d'abord, l'équipe a passé au crible les données collectées par leLHCb au cours de la première et de la deuxième périodes d'exploitation du LHC (respectivement de 2009 à 2013 et de 2015 à 2018), à lade la désintégration du Λen un proton, un kaon et une paire de pions de charge opposée, ainsi que de la désintégration de son équivalent dans l'antimatière, l'anti-Λ. Elle a ensuite comptabilisé le nombre de désintégrations observées pour chacune de ces deux particules et a calculé la différence.L'analyse a montré que la différence entre le nombre de désintégrations de Λet celui d'anti-Λ, divisée par la somme des deux, s'écarte de zéro de 2,45 %, avec une incertitude d'environ 0,47 %. D'un point de vue, le résultat s'écarte de zéro de 5,2 écarts-types, ce qui est supérieur au seuil requis pour revendiquer unede l'existence de la violation de CP dans cette désintégration du baryon.Même si, depuis longtemps, l'existence d'une violation de CP dans les baryons était attendue, les prédictions complexes du Modèle standard de la physique des particules ne sont pas encore suffisamment précises pour permettre une comparaison approfondie entre la théorie et les mesures réalisées par LHCb.Étonnamment, le degré de violation de CP prédit par le Modèle standard est de plusieurs ordres de grandeur trop faible pour expliquer l'asymétrie matière-antimatière observée dans l'Univers. Cela laisse penser qu'il existe d'autres sources de violation de CP que celles prédites par le Modèle standard. La recherche de ces sources constitue un volet important du programme de physique du LHC et elle se poursuivra auprès des collisionneurs qui pourraient lui succéder., explique Vincenzo Vagnoni.."", déclare Joachim Mnich, directeur de la recherche et de l'du CERN.