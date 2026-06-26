☄️ Un astéroïde géocroiseur de plus d'un kilomètre visible dans le ciel

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Astéroïdes

Objets géocroiseurs

Ce samedi, un gros astéroïde géocroiseur de plus d'un kilomètre de diamètre va frôler la Terre, et vous pourrez l'observer avec peu de moyens.Cet astéroïde, baptisé (152637) 1997 NC1, a été repéré il y a près de trente ans. Il file à neuf kilomètres par seconde, une allure impressionnante. Son approche la plus proche se produira le samedi 27 juin à 11h14 GMT, à 2,56 millions de kilomètres de notre planète.Les curieux équipés de jumelles ou d'un petit télescope pourront tenter de l'apercevoir.Les estimations de sa taille s'échelonnent entre 750 et 1 650 mètres. Malgré sa taille imposante, l'astéroïde ne croise pas notre route.La présence de la pleine Lune pourrait compliquer l'observation. Comme le rapporte Juan Luis Cano, du bureau de défensede l'ESA, lalunaire risque de gêner laau moment du passage le plus proche. Les observateurs devront donc choisir un endroit sombre et attendre le bon moment.L'astéroïde sera visible dans l'hémisphère Nord avant son approche, puis presque partout. Ensuite, seuls les habitants de l'hémisphère Sud pourront le suivre alors qu'il s'éloigne. La condition essentielle reste un ciel bien noir, loin des lumières urbaines.Un tel passage par un objet de cette taille ne se produit que toutes les quelques années. C'est une occasion rare d'observer un géant de l'espace avec du matériel simple. Les astronomes amateurs pourront en profiter, malgré la concurrence de la Lune.Les astéroïdes sont des corps rocheux qui tournent autour du Soleil, avec une importante population entre Mars et Jupiter. Leur taille va de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Ils sont considérés comme des vestiges de la formation du Système solaire, il y a 4,6 milliards d'années.Leur étude permet de comprendre l'histoire de notre voisinage cosmique. Certains, comme celui qui passe ce samedi, croisent parfois l'orbite terrestre. Heureusement, la plupart sont trop petits ou trop éloignés pour présenter un danger.Les astéroïdes proches de la Terre sont surveillés par des programmes de détection. Leur trajectoire est calculée avec précision pour anticiper tout risque d'impact. Ces observations aident aussi à préparer d'éventuelles missions de déviation.Les objets géocroiseurs (NEO en anglais) sont des astéroïdes ou des comètes dont l'orbite les amène à proximité de la Terre. Ils sont classés selon leur distance minimale d'intersection avec notre planète. Ceux de plus de 140 mètres sont particulièrement surveillés.L'Agence spatiale européenne et la NASA coordonnent des réseaux de télescopes pour les repérer. Leurs trajectoires sont régulièrement mises à jour. Aucun impact majeur n'est attendu dans les prochaines décennies.L'étude des NEO permet aussi de mieux comprendre les risques d'impact et d'élaborer des stratégies de défense planétaire. Des missions comme DART ont testé la déviation d'astéroïdes, ouvrant la voie à des technologies protectrices.