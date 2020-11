Astrochimie: la nature quantique des collisions eau-hydrogène révélée

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Planétologie (La planétologie est la science de l'étude des planètes. La discipline recouvre de nombreuses branches de la science ; son domaine d'étude s'étend...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des objets...)



L'expérience et la théorie confirment la nature quantique des collisions inélastiques des molécules d' eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.) hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

© Astrid Bergeat

milieu interstellaire (En astronomie, le milieu interstellaire est le gaz raréfié qui, dans une galaxie, existe entre les étoiles et leur environnement proche. Ce gaz est habituellement...)

thermodynamique (On peut définir la thermodynamique de deux façons simples : la science de la chaleur et des machines thermiques ou la science des grands systèmes en...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

Kelvin (Le kelvin (symbole K, du nom de Lord Kelvin) est l'unité SI de température thermodynamique. Par convention, les noms d'unité sont des noms communs et s'écrivent en minuscule (« kelvin »...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

2

eau lourde (L'eau lourde est de l’oxyde de deutérium (formule : D2O ou 2H2O). Chimiquement, elle est identique à l’eau normale (H2O), mais les atomes d’hydrogène dont elle est composée en sont des isotopes lourds, du deutérium, dont...)

2

vitesse (On distingue :)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

2

2

vitesse relative (L'expression vitesse relative est communément utilisée, pour exprimer la différence des vitesses de deux mobiles ou la variation dans le temps de la distance entre deux mobiles. Elle est aussi employée pour exprimer...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

Référence:

Contacts:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et...)

Aimé Cotton (Aimé Auguste Cotton est un physicien, né à Bourg-en-Bresse en 1869, et mort à Sèvres en 1951. Il est le frère du mathématicien et académicien Émile Cotton ; son grand père...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications,...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Au coeur du milieu interstellaire, à très basse température, molécules d'eau et d'hydrogène entrent régulièrement en collisions dites "inélastiques". Pour mieux les comprendre, des chercheurs du Laboratoire Aimé Cotton, de l'deet d'de Grenoble et de l'Institut des Sciences Moléculaires ont étudié théoriquement et observé expérimentalement des collisions dans des conditions proches de celles de ces milieux. Ces résultats, publiés dans la revue, mettent en évidence la nature quantique de ces collisions et valident les méthodes théoriques utilisées pour la modélisation des milieux interstellaires.Leest caractérisé par des très faibles densités et des très basses températures pour lesquelles les lois de laclassique nous inciteraient à penser qu'il ne se passe pas grand-chose, laétant dans son état d'minimale. Ce milieu est pourtant le théâtre d'unecomplexe et très riche à l'origine de la formation des étoiles et des planètes et qui interrogede scientifiques. La théorie quantique prédit pour ces milieux des collisions inélastiques entreet molécules qui s'accompagnent de changements des états d'énergie. Plus précisément, le phénomène de résonances se manifeste par une forte augmentation des probabilités d'excitation, l'énergie de laétant communiquée à l'un des partenaires. De nombreux travaux théoriques cherchent à modéliser et prédire ces phénomènes. La confrontation à l'expérience reste cependant très compliquée car ils ne se manifestent qu'à très basse énergie de collision, correspondant à des températures de l'ordre de quelquesDes chercheurs duet des Universités de Bordeaux, Paris-Saclay et Grenoble ont pourtant réussi à observer de telles résonances dans des collisions inélastiques entre l'hydrogène moléculaire (H) et de l', eau dont les atomes d'hydrogène ont été remplacés par du deuterium (DO). Pour ce faire, ils ont utilisé des faisceaux moléculaires dans lesquels les molécules se déplacent toutes à la mêmeet dans la même direction sans interagir entre elles. En jouant sur l'avec lequel ces faisceaux de DO et Hse croisent, les chercheurs peuvent directement moduler lades molécules et donc l'énergie avec laquelle elles entrent en collision. Pour des angles très faibles, cette énergie se rapproche de l'énergie de collision rencontrée dans le milieu interstellaire et les résonnances attendues ont pu être observées. L'accord parfait entre ces déterminations expérimentales et les calculs théoriques obtenus parquantique permet de valider les modèles utilisés. Ces résultats, publiés dans, ouvrent la voie à l'des phénomènes quantiques dans des systèmes polyatomiques plus complexes et à la modélisation théorique plus précise des milieux interstellaires.A. Bergeat, S. B. Morales, C. Naulin, L. Wiesenfeld et A. Faure(2020) 143402.DOI: doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.143402 - Astrid Bergeat - chercheuse, Institut des Sciences Moléculaires, CNRS/Université de Bordeaux - astrid.bergeat at u-bordeaux.fr- Christian Naulin - christian.naulin at u-bordeaux.fr- Alexandre Faure -, Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, CNRS/Université de Grenoble - alexandre.faure at univ-grenoble-alpes.fr- Laurent Wiesenfeld - Chercheur, Laboratoire, CNRS/Universite Paris-Saclay - laurent.wiesenfeld at u-psud.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du CNRS -inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr