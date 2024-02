Des astronomes découvrent par erreur cette curieuse galaxie sans étoiles visibles

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)



Représentation artistique de l'hydrogène gazeux observé dans la galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il...)

Big Bang (Le Big Bang est l’époque dense et chaude qu’a connu l’univers il y a...)

Surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

Dans une découverte aussi surprenante qu'imprévue, une équipe d'astronomes a mis à jour une galaxie sombre, nommée J0613+52, remplie d'un gaz primordial intact et sans étoiles visibles. Cette trouvaille fortuite s'est produite alors que leGreen Bank (GBT), situé en Virginie-Occidentale, était pointé par erreur vers des coordonnées incorrectes. Laprincipale de l'Observatoire Green Bank, Karen O'Neil, a déclaré que cetteest composée uniquement de, sans présence visible d'étoiles, bien qu'elles puissent exister.J0613+52 n'est pas située à des milliards d'années-lumière, mais à environ 270 millions d'années-lumière de la Terre. Ce qui la rend particulièrement intrigante, c'est sa composition de gaz primordial, principalement d'hydrogène et d', des éléments formés peu après leet qui n'ont pas été enrichis par des explosions d'étoiles.Ce type de galaxie, connu sous le nom de Galaxie à Faible Luminosité de(LSB), émet très peu depar unité de surface, les rendant extrêmement difficiles à détecter. Ces galaxies ont souvent une faiblede gaz, ce qui ralentit la formation d'étoiles.Ce qui distingue J0613+52, c'est son extrême richesse en gaz et son absence apparente de formation d'étoiles, en dépit de sa composition gazeuse. Elle semble également tourner comme une galaxie spirale classique. Sa découverte pose de nouvelles questions sur la formation et l'évolution des galaxies, et sur l'existence potentielle d'autres galaxies LSB similaires.Karen O'Neil a présenté ces découvertes lors de la 243ème réunion de l'American Astronomical Society à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. L'équipe suggère qu'une observation profonde dans plusieurs longueurs d'pourrait révéler davantage de ces galaxies LSB ultra-sombres, bien que leur faible densité gazeuse puisse rendre difficile, voire impossible, leur observation dans d'autres longueurs d'que les ondes radio.