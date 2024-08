Des astronomes dressent cette mosaïque de 126 mondes étranges

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Conception artistique des 126 planètes du dernier catalogue TESS-Keck Survey, basée sur des données incluant le rayon, la masse, la densité et la température

Crédit: W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

Une mosaïque céleste composée de 126 mondes exotiques a été dévoilée par une collaboration entre le satellite TESS de la NASA et l'observatoire Keck à Hawaï. Ces nouvelles données enrichissent notre compréhension des planètes au-delà de notre, comparant ces mondes à celui que nous habitons.Cette étude, menée par une équipe internationale de scientifiques, utilise les données du satellite TESS et de l'observatoire Keck pour mesurer la masse et la densité de ces planètes. Les résultats ont été publiés dansPour la première fois, la masse et le rayon de 120 planètes confirmées et six candidates ont été mesurés, révélant des informations sur leur composition et leur formation. Stephen Kane, astrophysicien à l'Université de Californie, Riverside, souligne que ces données permettent de situer notre Système solaire dans le contexte plus large des autres systèmes planétaires.L'analyse des vitesses radiales (RV) a permis de détecter ces planètes en observant le "balancement" de leurs étoiles hôtes. Ces variations dans la lumière stellaire sont comparables à l'effet Doppler sonore.Parmi les découvertes, certaines planètes, comme TOI-1386 b, apportent de nouvelles perspectives sur les "sous-Saturne", des mondes entre Neptune et Saturne. La diversité des tailles et des orbites des planètes soulève des questions sur l'unicité de notre propre système.Une autre étude décrit une planète de la taille de Neptune orbitant en 19 jours autour d'une étoile semblable au Soleil. Ces découvertes rappellent la diversité de l'et la rareté de notre, souligne Daria Pidhorodetska, auteur principal de cette étude.Des planètes aux orbites ultra-courtes et aux environnements extrêmes, comme TOI-1798 c, complètent ce panorama céleste. Cette planète, située très près de son étoile naine orange, orbite en moins de 12 heures terrestres, recevant une irradiation intense qui a probablement éliminé toute atmosphère initiale.