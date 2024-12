Cette batterie au carbone-14 possède une autonomie de plusieurs milliers d'années ! 🔋

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Echantillon de batterie au carbone-14 dans une structure en diamant.

Image Université de Bristol

Le carbone-14, un isotope utilisé pour la datation des objets archéologiques, pourrait-il bientôt alimenter nos appareils pendant des milliers d'années ? Une équipe britannique semble avoir trouvé une réponse en créant une batterie qui tire parti de la désintégration radioactive de cet élément pour produire de l'énergie de manière sûre et durable.Les chercheurs de l'Université de Bristol et de l'Autorité Britannique de l'Énergie Atomique (UKAEA) ont mis auune batterie inédite qui fonctionne à partir de carbone-14. Ce dernier, connu pour sade 5 700 ans, permet à cette batterie de conserver une grande partie de son énergie sur des millénaires. Ce gain deestpossible grâce à la désintégration naturelle du carbone-14, captée par un boîtier en diamant.Le diamant, l'un des matériaux les plus résistants, joue un rôle clé dans la sécurité de cette batterie. Il capte les radiations émises par la désintégration du carbone-14, garantissant ainsi que les électrons rapides générés ne nuisent pas à l'. Cette source d'énergie est donc, en, totalement sécurisée.Une caractéristique de cette batterie est son potentiel pour alimenter des appareils dans des environnements où il serait difficile de simplement changer les piles. Par exemple, dans l'espace ou dans des implants médicaux, où la fiabilité à long terme est cruciale.Les implants biomédicaux, tels que les pacemakers ou les prothèses auditives, pourraient être alimentés par cette batterie sans nécessiter de remplacement. Cela pourrait réduire les interventions chirurgicales et les risques pour les patients, une avancée importante pour le domaine médical.Cette batterie serait également idéale pour les missions spatiales. Actuellement, des sondes comme les Voyager 1 et 2 utilisent des générateurs nucléaires pour fonctionner, mais leurs capacités énergétiques s'épuisent en quelques décennies. Une pile au carbone-14 possède une durée de vie significativement supérieure.En réutilisant du carbone-14 extrait de déchets nucléaires, cette innovation offre une solution pour recycler une ressource tout en réduisant la quantité de déchets nucléaires mondiaux.Des recherches sont en cours pour améliorer cette technologie, qui fournit expérimentalement une puissance de l'ordre du microwatt. Les possibilités offertes par ces batteries sont immenses et pourraient bien redéfinir notre façon de concevoir l'énergie à long terme.