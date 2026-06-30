🧲 Avec un effet prédit il y a un siècle, des scientifiques créent un moteur sans aimant ni métaux

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Prototype de moteur ferroélectrique en plastique (à gauche: vue de côté ; à droite: vue de dessous avec l'électrode inférieure retirée pour révéler le rotor en résine).

Crédit: Image gracieuseté du professeur Suzushi Nishimura

Qu'est-ce qu'un fluide ferroélectrique ?

Dans les fluides ferroélectriques, une simple tension électrique déclenche un mouvement spectaculaire, capable de s'opposer à la gravité et d'ouvrir la voie à des moteurs sans aimants ni métaux rares.L'équipe de l'Institut de science de Tokyo a placé ce type de fluide spécial entre deux électrodes distantes de quelques millimètres. En appliquant une tension modeste, ils ont observé un déplacementde près de 10 centimètres, même contre la. Aucun liquide classique testé n'a montré un tel comportement. Ce résultat a immédiatement suscité l'intérêt, car il démontre que l'effetlatéral, prédit il y a plus d'un siècle, peut enfin être exploité.L'origine de cette force réside dans l'alignement ordonné des molécules du fluide sous l'effet du champ électrique. Contrairement aux matériaux classiques où une augmentation de tension ne produit qu'une faible variation de force, dans le fluide ferroélectrique lalatérale croît proportionnellement à la tension. Cette linéarité est une propriété clé qui permet de contrôler finement le mouvement.Fort de cette découverte, l'équipe a construit un prototype de moteur fonctionnant sans aimants ni rotor métallique. En utilisant uniquement une résine plastique comme partie rotative, ils ont réussi à générer une rotation grâce à cette force électrostatique latérale. Ce moteur expérimental tourne à basse tension, ce qui le rend plus sûr et plus simple que les moteurs électromagnétiques classiques.L'absence de métaux rares et de bobines de cuivre confère à cette technologie un avantage stratégique. De plus, l'absence de champ magnétique permet d'envisager des applications dans des environnements sensibles comme l'ou les centres de, où les parasites magnétiques posent problème. La légèreté du rotor en résine pourrait aussi améliorer la réactivité des robots et des systèmes de précision.Le professeur Suzushi Nishimura confie que l'idée d'un rotor entièrement en plastique lui semblait difficile à accepter au début. Mais les données expérimentales étaient claires: en faisant confiance aux résultats, ils ont obtenu une rotation effective. Pour lui, observer directement un effet prédit depuis plus d'un siècle a été un moment de grande excitation.Cette découverte bouleverse la conception traditionnelle des moteurs et des actionneurs. En remplaçant les aimants et les métaux par des matériaux ferroélectriques, il devient possible de créer des dispositifs plus écologiques et moins coûteux. Les applications potentielles sont vastes, des robots souples aux systèmes microfluidiques, en passant par les actionneurs pour l'optique adaptative.Un fluide ferroélectrique est un liquide qui possède une polarisation électrique spontanée, similaire à l'aimantation d'un aimant permanent. Dans ces liquides, les molécules s'alignent de manière ordonnée sous l'effet d'un champ électrique externe, créant une réponse électrique bien plus importante que dans les liquides ordinaires.Cette propriété permet d'obtenir des effets puissants, comme la force latérale observée par les chercheurs. Contrairement aux solides ferroélectriques, les fluides peuvent s'écouler et s'adapter à des formes complexes, ce qui les rend idéaux pour des actionneurs flexibles ou des microsystèmes. Leur comportement est encore mal compris, mais cette étude ouvre la voie à de nouvelles applications.