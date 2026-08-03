☄️ Cet objet proche de la Terre n'est pas un astéroïde : sa trajectoire change

Depuis près de trente ans, 1998 SH2 est considéré comme un astéroïde avec une orbite proche de celle de la Terre. Des scientifiques viennent de lui découvrir un comportement inhabituel et des changements de trajectoires.

La découverte a commencé le 28 août 2025, lorsque 1998 SH2 est passé à environ 3 millions de kilomètres de notre planète. Les chercheurs voulaient l’observer avec le radar planétaire du Deep Space Network de la NASA. Mais l’objet n’est pas apparu à l’endroit prévu par les calculs.

a et b : Vues du télescope ATLAS, prises les 3 et 4 septembre 2025. La légère élongation de l'objet est due à son mouvement pendant une exposition ATLAS de 30 s.

c : Superposition médiane des huit expositions des 3 et 4 septembre à une échelle de 2 ″ par pixel. Ni coma ni queue ne sont ici visibles.

Cette différence ne pouvait pas être expliquée uniquement par l’attraction gravitationnelle du Soleil et des planètes. En analysant les positions mesurées depuis sa découverte, les astronomes ont identifié des perturbations dites non gravitationnelles. Elles indiquaient qu’une force supplémentaire modifiait progressivement sa trajectoire.

L’explication la plus probable était alors un dégazage. Lorsque la chaleur solaire atteint des glaces présentes sous la surface, celles-ci se transforment en gaz. En s’échappant, ce gaz agit comme un minuscule propulseur : il exerce une poussée faible, mais suffisante pour décaler la position prévue de l’objet.

Les chercheurs ont ensuite utilisé plusieurs télescopes pour vérifier cette hypothèse. Les observations réalisées avec le télescope Canada-France-Hawaï, le télescope danois de l’Observatoire européen austral et le Very Large Telescope ont révélé une faible queue autour de 1998 SH2.

Cette structure, difficile à détecter, indique que l’objet présente une activité cométaire. Il reçoit donc une nouvelle désignation : P/1998 SH2. Son apparence initiale l’avait fait classer parmi les astéroïdes, car aucune coma ni queue évidente n’avait été observée auparavant.

Ce cas montre que la frontière entre astéroïdes et comètes est parfois moins nette qu’il n’y paraît. Certains objets peuvent contenir de la glace tout en produisant trop peu de gaz et de poussière pour être identifiés directement par les télescopes.

La découverte présente aussi un intérêt pour la défense planétaire. Le dégazage peut modifier la trajectoire d’une comète, ce qui n'est pas le cas pour un astéroïde. Il est donc indispensable de repérer ces perturbations pour améliorer le suivi des objets proches de la Terre et l’évaluation de leur trajectoire future.