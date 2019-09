Bientôt l'image directe d'une planète tellurique autour d'Alpha du Centaure ?



(c)A.Ghizzi Panizza/ESO

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales à la courbe.)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire sous une...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde.)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique fine,...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

image directe (L'image directe d'un sous-ensemble A de X par une application est le sous-ensemble de Y formé des éléments qui ont au moins un antécédent par f d'un élément de A :)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5...)

voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la topologie. La topologie traite plus naturellement les notions globales comme la continuité qui s'entend ici comme la continuité en tout point. En...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment....)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution, et...)

austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère sud.)

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté...)

La première campagne dédiée à l'observation directe d'exoplanètes a visé l'étoile Alpha du Centaure A depuis l'Observatoire austral européen (Chili). Elle utilise une caméra infrarougeen 2004 par l'Irfu, que les scientifiques ont modifiée pour être couplée à unexpérimental du VLT (Very Large Telescope).Jusqu'à présent, les exoplanètes ne sont détectées qu'indirectement car lades étoiles qu'elles réfléchissent est des milliards de fois plus faible que celle émise par leur. Observer uneproche de son étoile, à quelques années-lumière de nous, revient à discerner un papillon de nuit voletant devant un réverbère distant de plusieurs dizaines de...Pour y parvenir cependant, les chercheurs de l'Irfu ont modifié, avec leurs partenaires européens, laà 10 µm VISIR (VLT Imager and Spectrometer for the InfraRed) installée il y a 15 ans pour étudier les étoiles, et en particulier les jeunes étoiles. Ils ont inséré un système coronographique destiné à occulter la lumière de l'étoile cible et révéler les signatures de planètes éventuelles. Ils ont également couplé la caméra au système de correction des turbulences atmosphériques, opérant par déformation dusecondaire du télescope (optique adaptative). Ils ont enfin doté VISIR d'un système de commutation rapide, permettant de basculer plus rapidement qu'auparavant entre différentes étoiles cibles (toutes les 100 millisecondes) pour soustraire plus efficacement le "fond de" très élevé à ces longueurs d'Le nouvelainsi obtenu, désigné sous le nom de NEAR (Near Earths in the AlphaCen Region), est le premier instrument aupotentiellement capable de former l'd'unetellurique habitable, end'une étoile proche. NEAR cible les étoiles de notreimmédiat, entre quatre et dix années-lumière, etparticulièrement Proxima du Centaure, avec son "duo" d'étoiles (binaires), Alpha du Centaure A et B.La premièrede NEAR - plus de centd'observations sur dix nuits - a eu lieu en mai 2019, avec la participation de chercheurs de l'Irfu, chargés en particulier de l'analyse de. Les résultats seront mis à la disposition de la communautédès qu'ils seront disponibles.L'expérience NEAR préfigure la traque d'exoplanètes avec le futur télescope européen ELT (Extremely Large Telescope) de 39 mètres de, qui devrait entrer en service en 2026. Elle permettra notamment de tester de nouvelles méthodes d'pour l'instrument METIS (Mid-Infrared E-ELT Imager and Spectrograph),dans lequel l'Irfu est aussi fortement impliqué.Voir aussi: