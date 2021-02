Bientôt du quantique dans nos fibres optiques ?

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

télécommunications (Les télécommunications sont aujourd’hui définies comme la transmission à distance...)

fibre optique (Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction...)

fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par diverses formes d'excitation autres que...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la...)

carbure de silicium (Le carbure de silicium (SiC), aussi connu sous le nom de carborundum ou de moissanite, est une...)

bore (Le bore est un élément chimique de symbole B et de numéro atomique 5.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)



Fig. 1: Un scan optique de l'échantillon de silicium-sur-isolant (SOI) implanté carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

Crédit: 2020, W. Redjem et al.

isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes....)

implantation (Le mot implantation peut avoir plusieurs significations :)

froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Référence:

telecom (En France, voir http://www.arcep.fr/index.php?id=interactivenumeros sur le site de l'ARCEP...)

Contacts:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le silicium employé dans les composants électroniques comporte des imperfections cristallines qui peuvent se révéler utiles dans le domaine des technologies quantiques. Pour la première fois, des défauts luminescents y ont été observés à l'échelle individuelle avec, de plus, une émission dedans la gamme des longueurs d'despar. Ces émetteurs apparaissent comme des candidats prometteurs pour concevoir des composants pour la photonique quantique intégrée duet les communications quantiques.Lessemiconducteurs, et en particulier le silicium, jouent un rôle crucial dans le développement de la microélectronique. Leur structure cristalline présente parfois des défauts capables de confiner les charges électriques en unprécis, leur conférant des propriétés quantiques. Ces défauts peuvent alors se comporter comme desartificiels, émettant chacun desdeun par un quand ils sont excités par un. Cette émission de photons uniques ne peut cependant être observée que si ces émetteurs sont isolés à l'échelle individuelle. Jusqu'ici, les défauts individuels détectés par voieprovenaient uniquement de semiconducteurs à large bande interdite:ou encore nitrure dehexagonal.Extrêmement prisé pour concevoir des composants électroniques et photoniques, le silicium présente une bande interdite jugée auparavant trop faible pour héberger des défauts suffisamment brillants pour être détectables de façon individuelle. Des chercheurs et chercheuses du Laboratoire Charles Coulomb ( L2C , CNRS/Université de Montpellier), de l'matériaux microélectronique nanosciences de Provence ( IM2NP , CNRS/Aix-Marseille Université), de l'Institut des nanotechnologies de Lyon ( INL , CNRS/École Centrale de Lyon/Univ. Claude Bernard/INSA Lyon/CPE Lyon), de l'Institut dede Grenoble ( IRIG , CEA/Université Grenoble Alpes), ainsi que des universités de Leipzig (Allemagne) et d'Oslo (Norvège), ont cependant isolé les premiers défauts fluorescents individuels dans le silicium. Lade ces atomes artificiels est de plus comprise dans la gamme de longueurs d'des télécommunications, compatible avec des grandes distances de propagations dans des fibres optiques.Pour y parvenir, les scientifiques ont créé des défauts ponctuels dans un échantillon ultrapur de silicium sur, grâce à un procédé d'carbone suivi par un recuit rapide de la matrice. Un microscope confocal à(10 K) a été optimisé pour isoler et détecter le faibleprovenant d'émetteurs individuels de lumière dans le proche. Les scans optiques de l'échantillon permettent de repérer des points chauds de photoluminescence, associés à des défauts individuels émettant aux longueurs d'ondes télécom. L'émission de photons uniques est vérifiée en analysant leur lumière au moyen d'outils issus de l'optique quantique.Incorporés dans des puces photoniques silicium, ces défauts pourraient apporter de nouvelles fonctionnalités pour la photonique quantique intégrée, en utilisant leurs photons uniques comme support d'information. Les chercheurs vont à présent poursuivre leurs expériences en ajoutant de l'excitation magnétique, afin d'essayer de contrôler l'état dede ces atomes artificiels dans le but d'obtenir un stockage quantique de l'information. L'objectif à plus long terme serait de développer dans le silicium des mémoires quantiques interfacées avec des photons uniques télécom. Une telle réalisation pourrait ouvrir de nombreuses perspectives pour le potentiel déploiement de réseaux dequantique.Single artificial atoms in silicon emitting atwavelengths.W. Redjem, A. Durand, T. Herzig, A. Benali, S. Pezzagna, J. Meijer, A. Yu. Kuznetsov, H. S. Nguyen, S. Cueff, J.-M. Gérard, I. Robert-Philip, B. Gil, D. Caliste, P. Pochet, M. Abbarchi, V. Jacques, A. Dréau et G. Cassabois,, le 23 novembre 2020.DOI: 10.1038/s41928-020-00499-0 Article disponible sur la base d'archives ouverte arXiv - Anaïs Dréau - chargée de recherche, Laboratoire Charles Coulomb - anais.dreau at umontpellier.fr- Communication INP - inp.com at cnrs.fr